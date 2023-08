La Romaría da Divina Pastora de Cambados suma tres días de variedad musical a sus tradicionales actos

Cambados celebra desde hoy y hasta el domingo su romería más entrañable, la de la Divina Pastora. Música para todas las edades, la tradicional queimada y mejillonada gratis y los actos litúrgicos componen el programa elaborado por la comisión de fiestas para este año.



La jornada de hoy será como una previa con la celebración de la I Festa da Xuventude en la que, a partir de las 23 horas, actuarán JJ Compota y Paco Vulkano. El escenario, como siempre, será el Monte da Pastora, un entorno natural único. Al día siguiente por la noche, el sábado, tendrá lugar una nueva edición del ritual de la Queimada, que ya va por la decimocuarta y que incluye mejillones gratis. No faltará la música con los grupos The Cruze, especialistas en los temas más míticos del rock y el pop internacional, esos que todo el mundo conoce. Le seguirán La Patrulla, otros expertos en covers de grandes canciones de los 80 y 90 y de temas más actuales en español. El broche lo pondrán McKuin, con una propuesta rockera que no dejará indiferente a nadie.



El día grande es el domingo, cuando tendrá lugar la misa solemne cantada por la Coral San Sadurniño y a continuación habrá una exhibición de baile tradicional a cargo de Con de Xido de Castrelo. Tanto este grupo como Os Carballeiras de Vilariño y la Agrupación Músico Cultural de Ribadumia son, además, los encargados de las alboradas diarias de la programación.



Uno de los momentos más esperados llegará por la tarde, tras acabar la novena (19:30 horas). Se trata de la pintoresca procesión que partirá de la pequeña capilla levantada en el siglo XVI; primero en honor al Buen Pastor y a la Virgen de las Nieves y que a partir del 18 se dedicó a la advocación de la Virgen María en tributo a los pastores. De hecho, nunca faltan niños vestidos como tal para la ocasión. Seguirá el recorrido habitual y estará acompañada de los Danzantes de Cobas. Marbella se encargará de la verbena.