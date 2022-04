La Romería das Cabezas recupera su pulso en A Armenteira tras el parón covid

Los fieles de la Virgen das Cabezas de A Armenteira se cuentan siempre a centenares o miles el lunes de Pascua. Estos dos últimos años fueron de excepción, un parón covid que mantuvo aún en 2021 los oficios religiosos suspendidos, lo que ni siquiera entonces consiguió desmotivar a centenares de devotos que acudieron al entorno del templo para cumplir con la tradición. Ayer la cosa fue diferente. En realidad, fue lo más parecida a como fue siempre.



El templo abrió sus puertas para las misas horarias y la afluencia no defraudó. Quizás algo menos de gente por la mañana si se compara con años de récord. Pero el ambiente era netamente festivo, con masiva presencia de personas. Por la tarde fue incluso a más, según el relato de las emergencias que, como Protección Civil de Meis, velaron durante todo el día para que todo se desarrollase en orden y con seguridad.









Personal médico





La cita suele dar algún susto casi en cada edición. Normalmente no pasa de ahí, alguna lipotimia, entre tanto bullicio y dada la elevada media de edad de los concentrados. Por ello, ayer había personal médico también en el lugar. No obstante, las temperaturas bajaron y solo una caída, con una magulladura leve, privó de un recuento cero en las incidencias.



Por lo demás, la fiesta recuperó todos sus ingredientes. Exvotos de cera, con forma de cabezas, para pedir a la santa por la salud de la mente; gente que acude para hacer promesas a cambio de la intercesión o para cumplirlas, personas que peregrinan desde puntos como Portas, Caldas, Ribadumia, Cambados, Meis y media comarca, a través de los senderos que suben A Armenteira; música, pulpo —porque sin él, una romería no lo sería—, tradiciones que pasan de abuelos a padres e hijos. Y mucha gente que, aún sin creer en lo religioso, disfruta de una cita que forma íntima parte de la tradición de los suyos. Ayer, por fin, pudo perpetuarse.