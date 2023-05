Rueda anuncia que mantendrá en el PP a los miembros de la lista de A Illa que apoyan a Matías Cañón

El líder del PP de Galicia y presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, despejó hoy la incógnita. Los miembros de la candidatura popular en A Illa que respaldan a Matías Cañón y que obtengan el domingo un acta de concejal podrán formar parte del grupo popular.



La decisión ha sido mantenerlos dentro del partido, a pesar de que dan su apoyo explícito a un alcaldable que ya no cuenta con el aval del PP. En efecto, el Partido Popular marcó distancia con Matías Cañón, pidiéndole que se retirase de la campaña al conocerse una sentencia de 2011 que lo condenó por maltrato a una expareja. Él decidió continuar en la carrera electoral, por lo que el PP anunció que, aunque salga elegido el domingo, no será concejal del Partido Popular. Todo apunta que será edil no adscrito.



Faltaba saber qué haría el partido con los miembros de la candidatura que apoyan al alcaldable apartado del PP y que se suman a una campaña que, desde entonces, renuncia a mostrar la siglas populares. Rueda lo dejó hoy claro: “No tengo previsto tomar ninguna determinación sobre el resto del grupo de A Illa por una condena que afecta a una persona”.



Además, el líder del PPdeG defendió que el partido actuó “con celeridad” tras conocerse el fallo judicial, condenando toda forma de violencia de género y subrayando la incompatibilidad de esta postura clara contra el maltrato con la continuidad de un candidato sentenciado por ello.



Sin embargo, Cañón no accedió a renunciar y se hizo fuerte en A Illa, denunciando lo que entiende como una campaña de PSOE y BNG para desprestigiarlo, asegurando que se trató de una “denuncia falsa” y conservando el apoyo de todo su grupo. Este quedó patente en un videocomunicado.

Incertidumbre post-electoral

Queda por ver la situación tras el domingo, con un alcaldable no adscrito que, de obtener un resultado suficiente para gobernar, podría tener que sumar los apoyos de los ediles de un PP que, como partido, le da la espalda.