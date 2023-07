Rueda destaca la contribución de los empresarios gallegos en el exterior en la construcción de la "Galicia Potente"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó este miércoles la contribución de los empresarios gallegos, tanto a los del exterior como a los que operan dentro de la Comunidad, en la construcción de la “Galicia potente” que bate récords en exportaciones. “Na Xunta sempre teredes unha man amiga para avanzar cara unha Galicia máis próspera”, afirmó durante su intervención en la entrega de premios de la Asociación de Empresarios gallegos de Madrid (Aegama) y IX Encuentro Internacional de Empresarios Galegos no mundo que se celebró ayer en el hotel Eurostars de A Toxa, O Grove.

Rueda puso en valor el buen comportamiento de la economía gallega a pesar de todos los atrancos, y señaló que, junto con la gastronomía, el Camino de Santiago o los récords turísticos, los empresarios representan la búsqueda constante de la excelencia por parte de los gallegos, y citó como ejemplo a los galardonados: a José Manuel Rodríguez Lomba, un “empresario feito a sí mesmo na emigración” que preside los hipermercados Olé, una de las principales cadenas de distribución alimentaria en República Dominicana; y Manuel Gómez Franqueira, presidente de Coren y un “galego con visión” que apostó por el rural para erguir una de las mayores cooperativas agroalimentarias de España.

“Sabedes mellor ca ninguén que os éxitos son froito do sacrificio, do compromiso e do talento”, destacó el presidente, quien, además de agradecer la labor de las asociaciones de empresarios gallegos, reeditó el apoyo del Gobierno autonómico a aquellos que crean riqueza y empleo.



Clausura del encuentro de empresarios

La conselleira de Economía, Industria e Innovación, María Jesús Lorenzana, participó también esta mañana en la clausura del IX Encontro internacional de empresarios galegos no mundo, donde destacó el papel de los empresarios gallegos en el exterior como embajadores de la Marca Galicia.



En su intervención, Lorenzana agradeció esta labor y abogó por que Administración y tejido empresarial sigan trabajando juntos para hacer frente a los retos actuales de la transición digital y energética. En este sentido, ratificó el compromiso de la Xunta con la simplificación y agilización administrativa para ofrecer las máximas facilidades.



La conselleira también se refirió a la internacionalización como parte fundamental de la planificación económica del Gobierno y recordó que Galicia vive su mejor ciclo exportador, rozando los 30.000 millones de euros en ventas al exterior el año pasado y con el mejor cuatrimestre exportador de la historia en este 2023. En el caso de la República Dominicana, país invitado, las exportaciones consiguieron los 49 millones de euros en 2022 y los 18 millones de euros hasta abril de este año, con 131 empresas operando en este mercado en la actualidad.



Explicó que la Comunidad es la sexta con mayor aportación en la industria, que los sectores estratégicos están haciendo un importante trabajo en el marco de los fondos europeos y que Galicia quiere aprovechar a su favor los recursos naturales y las energías renovables a través de la futura Ley de promoción de los beneficios sociales y económicos de los proyectos que utilizan los recursos naturales de Galicia. Lorenzana aseguró que los esfuerzos de la Xunta están centrados en convertir Galicia en un polo de atracción y de exportación de proyectos y de talento.