La Ruta Rías Baixas da pasos para avanzar en su comercialización como un producto turístico en sí mismo

La Ruta do Viño Rías Baixas se prepara para comercializar el enoturismo en Rías Baixas. Por ello, más de una veintena de empresas asociadas a esta entidad sin ánimo de lucro han participado en una reunión de trabajo con la agencia de viajes gallega, Pilgrim, en la sede de la Denominación de Origen Rías Baixas, en Pontevedra. El objetivo de dicho encuentro es concretar las necesidades para la comercialización de este producto enoturístico, explicaron sus responsables.



Dicha jornada de trabajo contó con la participación del CEO de Pilgrim, Roberto Fraga, y de la responsable del área Premium, Cristina San Martín, así como con el presidente y la gerente de la Ruta do Viño Rías Baixas, José Simón Ferro y Lorena Varela. A ellos se sumaron más de una veintena de socios de distintas categorías y subzonas de la Ruta (Condado do Tea, O Rosal, Soutomaior y Val do Salnés).

Tal y como transmitieron los representantes de Pilgrim al sector de esta Ruta del Vino: “Sxiste un nicho de mercado que demanda enoturismo –y desde Pilgrim- van a apostar el enoturismo y por el territorio de Rías Baixas que cuenta con unos atributos únicos y diferentes”. Para ello han pedido la colaboración entre empresas al objeto de desarrollar una propuesta atractiva ajustada a las necesidades de la demanda actual.



Esta jornada de trabajo buscaba presentar a Pilgrim los diferentes aspectos que caracterizan y convierten en única a esta Ruta del Vino como producto enoturístico: su patrimonio vitivinícola, su territorio, sus variedades autóctonas y su calidad. De hecho, al pertenecer al club Rutas del Vino de España, todos sus miembros poseen unos rigurosos parámetros de calidad y, además, muchos de ellos cuentan con certificados externos como SICEC y Q de Calidad…



“La Asociación Ruta do Viño Rías Baixas tiene el claro objetivo de seguir trabajando de la mano de los socios en la mejora de la comercialización de su producto enoturistico. Resaltando la importancia de la sinergias entre las empresas y el desarrollo de experiencias diferenciadoras que demandan estos mercados”, añadieron sus responsables.



Según el último Informe de Análisis de la Demanda Turística de la Asociación Española de Ciudades del Vino (Acevin), emitido hace un año, esta Ruta es la más deseada para visitar por los enoturistas españoles y además, confirmaba la tendencia positiva de esta propuesta. También señalaba que el nivel de satisfacción de las visitas se sitúa en 8,98 puntos sobre 10, destacando aspectos como la visita a bodegas, la calidad del entorno y la hospitalidad en la atención al cliente.