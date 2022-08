San Roque pasado por agua en una de las fiestas más divertidas de Castroagudín

Los vecinos de Castroagudín despidieron ayer sus fiestas de San Roque como marca la tradición, con su particular Festa da Auga que desde este enclave vilagarciano llevan años reivindicando que es más antigua que la que cada 16 de agosto se celebra en el centro de la ciudad. Así pues con las camisetas de la fiesta y armados con cubos y pistolas aprovecharon el agua de la fuente del campo de la fiesta para remojarse unos a otros. El santo también se paseó, actuó la Banda de Música de Vilagarcía e incluso tuvieron su particular camión de bomberos. Hasta Castroagudín se acercó el alcalde de la localidad, Alberto Varela, que no dudó en mojarse con los vecinos en esta fiesta divertida y de confraternidad entre todos. foto: mónica ferreirós