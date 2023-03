Sangre nueva para los camelistas gallegos en la muestra de Cambados, que hoy entrega el Premio Camelia de Ouro

El cultivo de la camelia es todo un arte, si no, que se lo digan a la cambadesa Lidia Feijóo que se inició el año pasado en las exposiciones con las japónicas plantadas en la época de sus padres y que hasta entonces no eran más que hermosas plantas ornamental en su jardín. “Vas aprendendo que segundo o tipo de terreo, o exemplar pode saír máis claro ou máis escuro e outras cousas. Antes pensaba que era como as margaridas, dá igual onde a poñas que sempre teñen o mesmo amarelo”, cuenta.



Ella es una de las nuevas incorporaciones a los camelistas gallegos y de una generación más joven que la vista habitualmente en las exposiciones. Ayer fue su segunda edición de la Mostra de Cambados que ya va por seis y cogiendo tono, como ha indicado el organizador y presidente de la Asociación Ibérica de la Camelia, José María Mouta, quien constata la entrada de sangre nueva en este mundillo. La exposición arrancó en el salón de Peña donde permanecerá hasta hoy con horario de apertura para el público en general de 10 a 14 y de 17 a 20 horas y con entrada gratuita.

Asistentes a la Mostra da Camelia de Cambados | Mónica Ferreirós

Precisamente fue Mouta quien animó a esta cambadesa a convertirse en expositora y este año vuelve con sus japónicas, pues aunque en su jardín ya lucen otras nuevas aún no estaban listas para mostrar. Su colección crecerá aún más, pues ya le ha echado el ojo al rojo carmesí y aterciopelado de la “Black Magic”, también japónica. Y es que en estas citas también se realiza compra venta de semilla y es una oportunidad para ver el trabajo de otros cultivadores y aprender.

“É algo san e ameno”

En la cita cambadesas se muestran más de 300 variedades propiedad de una treintena de expositores de Galicia y de Portugal, mayoritariamente de Celorico de Basto; municipio con el que el Concello de Cambados mantiene un hermanamiento por la flor. Y es que engancha. “É algo san e ameno, que tampouco rouba moito tempo”, cuenta Feijóo que intenta “meterlle o gusaniño” a su hija. La cultivadora explica que la planta en sí “non é moi delicada”, pero la flor es otro cantar si quieres asistir decentemente a una exposición, así que desde hace dos años la “mira doutra maneira”, ya como algo más que un adorno.

Vicente Vázquez de la empresa Viva+ habló de camelia y salud y no faltó la artesanía y otros productos relacionados| M.F.

En la jornada de ayer también se entregaron obsequios, hubo artesanía inspirada en la flor y una charla del biólogo marino Vicente Vázquez, con más de 25 años de experiencia en el mundo de la salud y responsable de Viva+, una empresa de I+D radicada en Vilanova de Arousa en la que conjugan el mar y la camelia para la creación de diferentes productos.



No faltaron las autoridades como el alcalde, Samuel Lago, y el concejal Xurxo Charlín, ni tampoco el presidente de Cambados Zona Centro, Juan Rey, pues son colaboradores de la cita. En la jornada de hoy tendrá lugar la entrega del premio Camelia de Ouro Cidade de Cambados al ganador de esta edición de la muestra y otros premios a diferentes variedades.