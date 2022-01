Sanidade repone un pediatra compartido y recupera el servicio en Meis y en Dena, pero a prueba

Pedir cita para pediatría en Meis ya no será imposible, como ocurría desde principios de noviembre. Sanidade confirmó ayer que, a partir del lunes 10, recupera el pediatra compartido para los centros de salud de Meis y Dena. Meaño Independiente (MI) se había hecho eco de la recuperación del servicio en esta última localidad esta semana y la alcaldesa de Meis, Marta Giráldez, también confirmaba ayer la información. Ambos grupos, el independiente meañés y el socialista meisino, achacan la restitución del servicio bien a la presión vecinal en forma de protesta o a las gestiones hechas.



El Sergas justifica el regreso de la cobertura en el objetivo de tratar de causar “os menores desprazamentos posibles para pacientes e familiares, que ata o de agora desprazábanse ao centro de saúde de Baltar para recibir esta asistencia”. Sin embargo, desde hace dos meses la baja no cubierta de otra pediatra en este último centro médico hacía imposible obtener cita, tal y como denunció Meis.



Ahora, los dos centros de salud en cuestión dispondrán de atención pediátrica, cada uno durante media mañana y de lunes a viernes.



En cualquier caso, la medida es temporal y a prueba. Así lo reconoce Sanidade, a través de un comunicado de este viernes: “A cobertura pediátrica de atención primaria nos centros de saúde de Dena e de O Mosteiro é unha medida temporal que se vén valorando dende a área hai tempo e, de non resultar positiva para a poboación ou os profesionais, replantexaríase de novo”.













giráldez señala al pp que los terrenos que proponen para el centro de salud ya fueron rechazados

La alcaldesa de Meis, Marta Giráldez, salió al paso ayer a la propuesta de terrenos para el nuevo centro de salud que el PP formalizó ante Sanidade. Los conservadores apostaban por una parcela edificable frente al centro médico de A Rochela y la veían como idónea. Sin embargo, la alcaldesa señalaba que esa propuesta ya fue planteada por su gobierno local hace tiempo a la Xunta. Y la Consellería la descartó. “Non lle vale polo tipo de chan, nin polas dimensións, xa que piden máis de 5.000 metros cadrados”, explica. La socialista critica además al grupo opositor: “Que estean un pouco máis atentos nos plenos, porque no de novembro xa lles explicamos isto mesmo, sobre esta mesma ubicación”. Entonces el ejecutivo aclaró que al Sergas no le valía, de ahí su sorpresa al ver que ahora el PP plantea la misma idea, ya descartada, como suya a la misma administración autonómica.



Giráldez recuerda que esta era su segunda oferta en preferencia, ya que de entrada apostaban por un terreno junto a la Autovía en San Lourenzo. Esta tampoco fue aceptada. Confirma que siguen trabajando “cada semana” en la búsqueda de una parcela adecuada, entrevistándose con propietarios. Finalmente, censura los recortes en materia sanitaria: “De nada vale ter terreo e centro de saúde se non temos médicos e o persoal preciso”.