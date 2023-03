“Sanxenxo en clave de RE”, la apuesta del PSOE para debatir sobre el futuro del municipio

El PSOE de Sanxenxo ya está con la vista puesta en las elecciones municipales y pone en marcha una nueva iniciativa, en la que bajo las charlas “Sanxenxo en clave de RE”, la candidata socialista, Ainhoa Fervenza, explicará que “a música que ten que sonar en Sanxenxo ten que ser en clave de “RE”, restaurar, restablecer, repoñer e rehabilitar”.



La primera charla tuvo lugar este jueves en la sala Nauta y contó con la presencia de la diputada socialista en el Parlamento de Galicia, Leticia Gallego, para hablar sobre el valor del patrimonio en el turismo.



Gallego analizó el tipo de turismo que, a su entender, tiene que prevalecer hoy en día, como es el turismo sostenible basado en generar el mínimo impacto en el medio ambiente y en las culturas locales. Para la diputada es necesario un turismo respetuoso con el patrimonio cultural y natural, con una premisa clara, “sen masificar”.



Por su parte, Ainhoa Fervenza considera que “en Sanxenxo, o goberno local non aposta por un turismo sostible, que non dependa soamente do sol e praia. Hai que darlle á xente máis opcións que ir á praia, e para iso, Sanxenxo conta cun patrimonio cultural e natural inmenso, como a Ermida da Lanzada ou o Pazo de Quintáns”.



En este sentido, Fervenza afirma que “o futuro do noso turismo pasa pola sostibilidade e por ser capaces de superar a estacionalidade do verán” y destaca lugares de interés como la “Casa de Maruxa” en Portonovo, “unha redeira que ensinará aos visitantes como viviamos e como se conxugaba a labranza co mar”.