Sanxenxo proyecta un gran aparcamiento disuasorio con lanzaderas de transporte público

El alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, calificó ayer de “moi positivo” el primer año de mandato de su gobierno, con la ejecución, licitación y consecución de 29 acciones y proyectos, y aseguró que los tres restantes serán “históricos, vai ser un antes e un despois”. Destacó que están “volcados no ámbito social” y no faltó la crítica a la financiación de los concellos, además de avanzar iniciativas en las que están trabajando como la creación de un gran aparcamiento disuasorio con lanzaderas de transporte público para trabajadores y visitantes, y sobre el cual dará más detalles en próximos días.



Martín solo adelantó que están trabajando “fortemente” y se pone como “fecha límite” el próximo día 31 para presentar “solucións” a los problemas de aparcamiento. No obstante, defendió que “o problema é cambiar o chip da xente de que é mellor usar o transporte público e non tanto o coche por falta de espazo e a contaminación”.



El regidor compareció con gran parte de sus concejales –un “bo equipo”, dijo– en un almuerzo con los medios donde hicieron balance de lo hecho desde mayo de 2023, cuando el PP revalidó su mayoría absoluta. Así, mentaron cuatro actuaciones importantes en servicios básicos (saneamiento y agua en zonas rurales y la calle Ourense, la actuación de Acuaes y el colector de Nanín); 14 proyectos en equipamientos, paisajes y patrimonio y otros siete de humanizaciones, entre finalizados, a punto o en obras o licitación, como el pabellón de Baltar, los campos de Vilalonga y Dorrón, el centro cívico de O Cruceiro, la reforma de Pardo Bazán, el boulevard de Portonovo o el mercado de Sanxenxo, cuya parte más molesta y difícil –la construcción subterránea– esperan termine a finales de junio.



En cuanto al reciente anuncio de la plataforma única en Silgar y Rúa de Madrid, de 629.000 euros, el popular explicó que esperan conseguir ofertas que reduzcan a 15 días los 35 planteados en el pliego, para acabar a finales de junio, a más tardar. En ese momento, el turismo ya será incipiente y habrá cortes de tráfico y el propio alcalde espera “moitas críticas”. Sin embargo, aseguró que están decididos y no esperarán al año próximo porque “é algo moi importante para as persoas maiores e con problemas de mobilidade. Será algo en beneficio do interese xeral e o resultado dará moito que falar en positivo”, declaró.

Futuro de Silgar

No contemplan una peatonalización total en un futuro próximo, no en la situación actual, teniendo en cuenta que es el principal acceso al puerto deportivo, y, en todo caso, será una decisión posterior al concurso de ideas anunciado hace tiempo y que mantiene –espera convocarlo este año– y en el que no descartan aparezcan propuestas de un vial subterráneo, porque sus asesores le han dicho que “cando tes un paseo marítimo, se queres humanizalo, só tes dúas opcións: permitir só coches autorizados ou enterrar o tráfico”, apuntó el alcalde.



El Ejecutivo también se presentó como un gobierno “volcado nas políticas sociais”. Así, destacó el incremento en la ayuda a colectivos (30 %) y en el Servizo de Axuda no Fogar (SAF), donde el Concello pasará de pagar 790.000 euros a 1,35 millones, “e non é competencia nosa”, se quejó el regidor, quien también mencionó la gratuidad de las guarderías.



La asunción de los llamados gastos impropios es una queja generalizada de alcaldes de todos los colores y Martín aseguró que, en lo que respecta a las instituciones gobernadas por su partido, también, pero lo hacen, “nos despachos, constantemente,” y él confía en el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda: “Está buscando fórmulas”. Con todo, cree que es un asunto merecedor de un frente común alejado de siglas para “reivindicar unha segunda transición económica e financeira en España e atender aos concellos máis pequenos e non só aos grandes e ás comunidades autónomas”. De hecho, hizo mención a una reclamación que empieza a resonar por toda España: que los pequeños ayuntamientos turísticos tengan una compensación fiscal por el crecimiento poblacional no estable, pero que les obliga a asumir importantes gastos en solitario. En su caso, por ejemplo, en seguridad, socorristas, etc. El gasto llegará a 3,5 millones de euros.

Mancomunidade do Salnés

Preguntado por el cisma abierto en la Mancomunidade do Salnés tras la moción de censura de su partido y los independientes, el alcalde fue fiel a su línea de evitar la confrontación pública aunque sí mostró su preferencia por una “Presidencia rotatoria” y considera que esta unión voluntaria “non poder ser para facer política se non cousas que beneficien a todos os concellos”.