La sardina triunfa en Portonovo con grandes colas de turistas y vecinos en el inicio de las fiestas

Portonovo dio esta mañana el pistoletazo de salida a las fiestas patronales con la tradicional sardiñada popular. Largas colas de turistas y vecinos ocuparon el puerto, en torno a las 13 horas, para poder degustar los 500 kilos de pescado que se repartieron entre los cientos de asistentes.



La jornada arrancó con un pasacalles de Os Gatiños de Portonovo y la noche estará amenizada por Don DJ. Mañana, Día da Nosa Señora, será la primera jornada con programación completa de actividades y una salva de bombas anunciará el comienzo de las fiestas con pasacalles con los grupos Lembranzas y Os Gatiños. A las 13 horas, tendrá lugar la misa y, por la noche, a las 23 horas, se celebrará el concierto de Broken Peach y la disco móvil de DJ Pedro-VR.



Los festejos se prolongarán hasta este sábado con celebraciones en honor a San Roque y Virxe do Carme, así como el conocido Día do Can, para culminar el programa con el concierto Canelas Sound Tour. Entre las propuestas musicales de este fin de semana destaca El Combo Dominicano, la Panorama, Kubo o la disco móvil Dolce Vita, entre otros, que animarán las noches de la localidad junto a DJs que alargarán la fiesta hasta altas horas.