La sardiñada popular dará el pistoletazo de salida a las fiestas patronales de Portonovo

Portonovo da esta mañana el pistoletazo de salida a seis días de celebraciones en torno a sus fiestas patronales, que darán comienzo con una sardiñada popular en el puerto amenizada por Disco Móvil Don DJ, cita tradicional que cada año reúne a un gran número de personas en el entorno del puerto y en la que se repartió media tonelada de pescado en la anterior edición. Antes, Os Gatiños de Portonovo animarán las calles desde la primero hora de la mañana.



Así, la localidad dará inicio a una programación protagonizada por la música, las celebraciones litúrgicas y el Día do Can. Mañana, Día da Nosa Señora, una salva de bombas anunciará el comienzo de las fiestas que contará con pasacalles, misa. concierto de Broken Peach y actuación de la disco móvil de DJ Pedro-VR.



El miércoles, coincidiendo con la celebración de San Roque, los actos religiosos se centrarán en el tradicional encuentro de imágenes. Por la noche, la verbena correrá a cargo de Kubo y DJ Charlie y a medianoche tendrá lugar el espectáculo pirotécnico.



El día 17 se dedicará el día a la Virgen del Carmen la orquesta Panorama y la disco móvil Dolce Vita cerrarán la jornada, mientras que el 18, Día do Can, destacan los juegos populares en el muelle y verbena a cargo de El Combo Dominicano y DJ Pedro. Los festejos se despedirán el 19 con el concierto Canelas Sound Tour con las actuaciones de Sergio González (Loca Urban FM), Javi Loro, Pitty, Yago Rivas y Aaron The Wear.