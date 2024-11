El secreto mejor guardado de Flako Estévez: actuar en el anuncio de la Lotería de Navidad

Hace un par de meses que el actor cambadés Valentín Estévez Rial hizo una prueba para un trabajo publicitario, pero lo que parecía un casting más para avanzar en su vocación profesional se ha convertido en uno de sus papeles más entrañables. Y es que se trataba del esperado –y siempre muy evaluado– anuncio de la Lotería de Navidad. Fue una sorpresa para él al descubrirlo y qué decir de sus allegados y vecinos, que a los pocos minutos de metraje descubrieron su característica mirada de ojos verdes.

Un casting a distancia

Tras el estreno de ayer, las llamadas y mensajes empezaron a entrar en su móvil porque Flako Estévez –su nombre artístico– supo guardar muy bien el secreto. “Lóxicamente foi unha sorpresa, ninguén o esperaba porque estes asuntos hai que gardalos con moita confidencialidade e así cho piden”, explica. Llegó a serlo para él mismo pues los nuevos métodos casi han desterrado al casting tradicional presencial y él hizo lo que se llama un “self tape”, es decir, grabar un vídeo con tus propios medios y enviarlo al director para una primera selección.



El intérprete comprende la expectación por ser el coprotagonista de uno de los spots más vistos del año y aunque le hace ilusión, personalmente “véxoo como un traballo máis no sentido de que sempre intento facelo o mellor posible”. El resultado lo comprobó ayer mismo, como el resto de mortales, y se ve “bastante ben, non me queixo, aínda que adoito ser moi autocrítico”.

El rol del intérprete cambadés sirve para dar vida al aspecto más positivo y humano que se busca con este anuncio: la solidaridad. Es el propietario del último bar de uno de esos pueblos de la llamada España vaciada y que echa el cierre, dando inicio al declive de una población en la resiste su amigo y protagonista, Julián, quien con su tradicional compra del décimo acaba convertido en un fenómeno viral y generando una ola de solidaridad por todo el país que acaba salvando la alegría de vivir de su pueblo. De hecho, el lema es “Compartirlo es extraordinario, el sorteo que nos une”.



El cambadés también es seguidor de esa tradición de comprar a medias un boleto, pero “non son dos que compra moitos décimos”. Más bien es un hombre de acción que no fía su futuro al destino o a la suerte. “Ogallá isto abra portas, pero non penso moito niso. Creo que as portas as ten que abrir un mesmo, non podes esperar a que te vaian a buscar á casa, tes que buscar ti as oportunidades que che fagan manterte neste mundo”, explica.

Papeles en conocidas series

Su talento ya ha pasado pruebas de fuego con superproducciones de plataformas tan conocidas “Vivir sin permiso” o “Clanes” y en películas laureadas por la crítica como “O corno”. Pero son solo algunos de los muchos trabajos conseguidos en su aún corta carrera, porque Flako Estévez empezó más tarde de lo habitual. Este 2024 cumplió 40 años y fue hace seis cuando una sesión de cine lo cambió todo.

Relata que era el “típico que odiaba as cámaras, sempre escapaba cando alguén intentaba sacar unha foto de festa e así”. Sin embargo, en 2018, coincidiendo con un momento de cambios, “andaba dando bandazos polo mercado laboral e non tiña traballo”, fue a ver la película “Nove de novembro” de otro actor cambadés, Ademar Silvoso, y “me ‘pico el gusanillo’, así que decidínme a probar e fixen unha curtametraxe na Universidade de Santiago e aínda me picou máis. Logo xa chegou “Vivir sin permiso” e dixen, isto é o meu, quero dedicarme a isto”. Actualmente está esperando a ver el resultado de su último trabajo, el film sobre la isla de San Simón.



De hecho, si tiene un sueño es “poder vivir disto, nada de premios nin algo parecido. Non digo vivir na abundancia, que dea para non ter problemas económicos e saúde tamén, claro”. Reconoce que cumplirlo no es sencillo porque se trata de una profesión con bastante inestabilidad, pero ahí sigue, al pie del cañón, mientras lo compagina con su otra dedicación, ser entrenador de fútbol base.