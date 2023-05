El sector crítico impugna ante Mar la decisión del Cabildo de Cambados de no tramitar la moción de censura

El sector crítico con la gestión del patrón mayor en la Cofradía de Cambados ha presentado un recurso de alzada ante la Consellería do Mar para impugnar el acuerdo alcanzado en el último Cabildo de no dar trámite a su petición de cese de José Manuel Vilas Charlín.



Estos miembros de la Xunta Xeral recuerdan que suman 13 de los 24 vocales de este órgano y que por tanto cuentan con una mayoría que, precisamente, permitiría sacar adelante esa moción de censura, pero acusan a Vilas Charlín de “impoñerse” frente a lo que fue la voluntad de los socios en las elecciones.



Cabe recordar que en la reunión del Cabildo celebrada hace un par de semanas, la mayoría de que sí dispone el patrón en este órgano votó no dar trámite a la moción de censura, alegando que no se cumplían los requisitos recogidos en la norma en lo relativo a la motivación del cese en el cargo. Ya entonces, los críticos, que en las urnas fueron en el equipo del contrincante a patrón, Francisco Miser, expusieron su disconformidad y siguen insistiendo en que el procedimiento, según el artículo 32 de los estatutos, señala que el Cabildo “non ten nada que votar, só é un trámite previo”, además de defender que cumplen los preceptos legales para que su petición siga el trámite, para empezar porque está firmada por un tercio de los miembros de la Xunta. Así las cosas, y una vez comprobado que no se ha convocado la sesión en los 15 días siguientes, como establece la normativa, han interpuesto el recurso ante Mar y están a la espera de contestación.



El mandato comenzó a finales de 2022 y la tensión entre ambas facciones no ha dejado de crecer en una situación como la expuesta, de fuerzas desiguales en los órganos de gobierno del Pósito. Los críticos acusan al equipo del patrón de no abordar los temas que presentan a debate y cargan contra su gestión, además de quejarse de falta de transparencia en asuntos como la gestión de la empresa Porto de Cambados. Por su parte, Vilas Charlín viene defendiendo que proponen cuestiones “irregulares” y que su objetivo siempre es seguir la legalidad.