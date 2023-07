SEO denuncia la presencia de perros en A Lanzada y halla un polluelo de píllara herido

El grupo Local SEO Birdlife-Pontevedra ha hecho un nuevo llamamiento a la ciudadanía para que cumpla la prohibición y no lleve perros a la playa de A Lanzada. Ahora más que nunca pues hay tres nidos de chorlitejo patinegro con pollos pequeños que aún no pueden volar. De hecho, el viernes acabaron alertando a la Policía Local ante la presencia de un hombre con su can, “cansados xa”, pues era el segundo de la mañana.



Al primero lo echaron tras una “boa bronca” después de ver al animal corriendo detrás de las aves. Y es que las poblaciones de la también llamada píllara das dunas está en serio declive y los ecologistas alertan de que ya es una especie en peligro de extinción. De hecho, hallaron a un polluelo de 24 días con una herida en el ala izquierda y presentaba una “torsión evidente que impediría o seu voo.

El ave presentaba una torsión en un ala | SEO Birdlife

Esta lesión condenaría á pequena píllara a unha morte segura”. Y el caso es que sospechan del ataque de un perro ante “a gran cantidade de pegadas de can na zona onde se movían” los pájaros. Explican que finalmente no quedó más remedio que capturarlo y enviarlo al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de la Xunta para que los veterinarios intenten recuperarlo y posteriormente se pueda soltar en A Lanzada, donde nació.



Del mismo modo, desde la Sociedad Española de Ornitología contemplaron otras actitudes en la playa que califican de “novas ameazas”, como un ciclista o la presencia de un “misterioso dumper” que estaba moviendo la parte alta de la playa, cerca de la duna, y recogiendo palos de las mareas. “Non é época nin metolodoxía axeitada para unha praia que ten neste momento tres niños con poliños que non poden voar”, indicaron. Pero además, insisten en que los palos y las algas arrastrados por las mareas “non son lixo”, es más, “son necesarios par a propia vida das praias e dunas”, pues forman parte del ecosistema.

La máquina haciendo limpieza en la playa | G.Ferreiro /SEO Birdlife



Ante todo esto, piden conciencia a los usuarios y a las administraciones, porque “evitar a extinción desta especial ave depende de implicarse dunha forma decidida e seria e cumprir e facer cumprir as leis”.