El Sergas anuncia la incorporación de tres médicos en O Grove antes de acabar noviembre

Los portavoces de los partidos con representación en la corporación municipal de O Grove —PSOE, PP, EU y BNG— y el concelleiro de Sanidade, Javier Caneda, celebraron este martes una reunión con el gerente del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, José Flores, para abordar la situación de la Atención Primaria en el municipio meco.



En el encuentro, la gerencia anunció la incorporación de tres médicos al centro de salud de Monte da Vila entre este mes y finales de noviembre. En concreto, uno de ellos accede a la plaza por oposición en el proceso que está ahora en marcha y dos por traslado, con lo que al terminar el plazo marcado habrá en O Grove cinco facultativos de adultos de siete.



El alcalde, José Antonio Cacabelos, ha indicado que “aínda que hai que esperar, paliarase moito a situación da Atención Primaria e volverá novamente o sistema de citas”. El regidor valoró la reunión como “positiva” por estas incorporaciones y afirmó que “esperamos que se empece a normalizar a situación da Atención Primaria, que agora mesmo no Concello é inexistente, como eles mesmos, co xerente á cabeza, recoñecían”.



Cacabelos también explicó que “o problema que temos é que a pediatría segue exactamente igual e aí non teñen solución por agora”. Así, el alcalde consideró que “é unha cuestión que nos preocupa porque hai máis de 1.500 cartillas pediátricas no Concello”, a lo que añadió que la gerencia está “buscando substitutos, pero por agora non hai nada concreto”.