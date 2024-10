Sergio Salvi | “Al público de O Grove les digo que se preparen para sudar”

La Festa do Marisco es mucho más que gastronomía. Alrededor del marisco también hay espacio para la música, otro de los reclamos más importantes de este evento. Este año la fiesta presenta una amplia programación con artistas locales y con grupos nacionales que llenan salas y son cabeza de cartel de festivales. Este es el caso del grupo Delaporte, dúo formado por Sandra y Sergio que hoy prometen hacer bailar al público de O Grove.

Aquí y Ahora es el nombre del último disco, un título que habla de disfrutar el momento, ¿así entendéis la música vosotros?

Tanto Sandra como yo creemos que uno de los grandes males de la gente es tener la mente en otro lugar o momento, preocupados por el futuro o pensando en el pasado. No se presta atención al aquí y al ahora, que es donde entendemos que se sanan las cosas. Nos dimos cuenta que a nosotros la música y los directos nos ayudan a vivir el presente y creemos que en los conciertos conseguimos esa conexión y que la gente viva el momento..



De vuestra música se habla sobre todo del sonido electrónico que transmite, pero ¿de qué hablan las canciones?

De lo que nos preocupa, nos motiva, nos ilusiona... en cada momento. Hay canciones de amor, de puro bailar, de conectar con uno mismo... El último tema - Cagarla - , por ejemplo, es un elogio a ese niño que hace las cosas sin saber si hay aciertos o errores, sin pensar que puede estar bien o mal... Y eso creemos, si algo que haces lo haces con amor, da igual cagarla..

¿Cómo es vuestro momento de componer?

Ha cambiado mucho desde el principio, antes Sandra y yo vivíamos en Madrid y componíamos juntos. Ahora que vivimos separados los temas van saliendo como en un juego de ping pong, nos vamos pasando una melodía, una producción... Muchas veces los acabamos juntos pero incluso hay temas que los hemos cerrado a distancia.

La letra de las canciones mezcla el castellano y el inglés, ¿eso por qué es?

Mucha música de la que escuchamos es en inglés y directamente hay cosas que queremos decir que a veces nos suenan mejor en castellano y otras en inglés. Al final hacemos que nos entienda todo el mundo.

No es la primera vez que actuáis en Galicia ni en O Grove, ¿cómo os recibe el público gallego?

Hemos tocado en el Náutico de San Vicente y es un sitio que nos encanta, estuve allí tres veces y porque no he podido ir más, si no me pasaría todos los veranos, espero que siga teniendo la misma esencia. En cuanto al público, no es por hacer la pelota pero Galicia es mi comunidad favorita, más de una vez me he planteado irme a vivir ahí y creo que el amor que le tengo es recíproco, así lo siento.



Qué mejor manera que volver a Galicia en una ocasión como la Festa do Marisco...

La verdad es que sí. La última vez que estuve en esa zona fui en un barco de turistas a ver las bateas y comer mejillones. ¡Nunca he comido tantos mejillones como esa vez! Y desde ese día ya no puedo comerlos en otro lugar porque, la verdad es que... ¡no saben igual!

Para la gente que no os conozca, ¿qué diríais que les espera en vuestro concierto?

Que se preparen para sudar, aunque haga frío, e incluso a perder un kilo bailando. Que vengan preparados para digerir el marisco que han comido antes.

De la escena de la música actual gallega, ¿a quién escucha Delaporte?

Somos muy fans de Baiuca y también de las Tanxugueiras. Con Baiuca hemos hablado de hacer algo, pero todavía no se ha dado por temas logísticos, pero estamos seguros de que colaboraremos en algún tema y saldrá algo con él.