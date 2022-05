Sigue la “guerra fría” en Vilanova: “Quieren tirar la casa de mi madre, donde nací, si eso no es acoso...”

Vilanova celebró ayer otro Pleno de escasos minutos de duración. Lo cierto es que el orden del día solo contemplaba un par de asuntos, pero la realidad es que fue una continuación de la guerra fría que el alcalde (PP) mantiene con la oposición al considerar que no condenó de manera contundente el intento de prender fuego a su vivienda y molesto aún por las declaraciones realizadas por algunos destacados socialistas poniendo casi en duda los hechos. Eso sí, en respuesta a las claras insinuaciones del Ejecutivo de Gonzalo Durán de que tras el atentado estaban personas cercanas al partido del puño y la rosa.













“Hasta que pidan disculpas”





El regidor ni les habla ni casi les mira en las sesiones celebradas desde noviembre, cuando denunció públicamente el caso. Y ayer respondió a preguntas de este diario que mantendrá esta actitud “hasta que se disculpen” porque “yo también soy un representante elegido democráticamente por los vecinos y me intentaron quemar la casa”, añadió al recordarle que tanto PSOE como Gañemos acuden a estas sesiones por mandato de sus votantes, también vecinos de Vilanova.



Pero además, el alcalde estaba molesto por una moción del PSOE instando a su gobierno a realizar las gestiones oportunas ante Xunta y Diputación para construir una rotonda en el cruce de los semáforos de Caleiro. Un proyecto que podría afectar a la propiedad familiar de Durán. “Hay ocho cruces más peligrosos que ese y quieren tirar la casa de mi madre, la casa donde nací. Si eso no es acoso y persecución...”, declaró.



Aunque no hay constancia oficial de un proyecto que contemplara el derribo de esta u otras edificaciones para hacer la glorieta, sus manifestaciones dan alas a las insinuaciones realizadas hace unos días por el PSOE de que nunca ha salido adelante por ese vínculo del alcalde. De hecho, su portavoz, Javier Dios, consultó ayer al secretario si no tendría que haberse abstenido de votar e incluso abandonar el salón de plenos en este punto al “ser parte interesada”, aunque la moción no hiciera mención expresa a la vivienda.









Dios: “Xa o condenamos”





Así las cosas, el portavoz socialista iba a consultarlo con el resto de compañeros por si ven conveniente impugnar el acuerdo plenario pues, como era de esperar, la mayoría del gobierno local aplastó la propuesta, que sí contó con el apoyo de Gañemos. “Ya hubo varios accidentes mortales, es un punto crítico y hace años que intentamos darle una solución”, explicó su portavoz, Elena Cores, después de la sesión.



Y respecto a la tensa situación de los plenos, Dios defendió que “xa condenamos eses actos vandálicos no seu momento e tamén dixemos que era unha cortiña de fume pola condena do alcalde polos insultos machistas a Carmela Silva. Non imos estar todos os días condenando”, declaró a preguntas de este medio.



El edil también argumentó que lo que vale es el comunicado oficial emitido en aquel momento por el PSOE de Vilanova y no esas declaraciones realizadas por Jorge María y Fátima Abal en los medios, cuando Durán les nombró directamente.



Tanto Dios como Cores se mostraron tranquilos ante la actitud del regidor, que para la edila de Gañemos no es más que una “pataleta” cuyo origen sitúa en la denuncia conjunta realizada por los tres partidos de la oposición ante la Fiscalía por los cobros del albergue. Ayer el grupo nacionalista no acudió a la sesión.