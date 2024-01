El Sindicato de Enfermería denuncia “desatención” a vecinas de Dena por la falta de sustitución de matronas

El Sindicato de Enfermería, Satse en Pontevedra, denuncia una situación de falta de sustitución de las matronas en el área sanitaria que “provoca una brecha en el seguimiento de las usuarias de los centros de salud más afectados”, Dena, en Meaño, y Pontecaldelas, señalan.



En un duro comunicado, indican que “el Sergas no está sustituyendo ni las bajas, ni las vacaciones, ni los días de libre disposición”. “Tal es la dejadez de la gerencia en este sentido, que según afirman las propias matronas, tampoco se sustituye la jubilación de la matrona de Dena”.



Este sindicato reclama a la gerencia que haga contratos de larga duración, “no de acúmulo de tareas”, para que estas ausencias queden totalmente cubiertas pudiendo así llevar a cabo un seguimiento continuo de las usuarias, “que al final son las más perjudicadas”, lamentan. Advierten de que incluso “está en riesgo la continuidad de los grupos de postparto o los de suelo pélvico en estos centros de salud, grupos que antes estaban funcionando correctamente”. “Los cursos de preparto se hacen unos días sí, pero otros no, no hay continuidad en los cuidados”.



“La desatención de las usuarias es tal que incluso se han dado casos de mujeres embarazadas que no han sido vistas por sus matronas desde la semana 16 hasta bien entrado el tercer trimestre”, relatan. Añaden que también han registrado casos “de no retirada de grapas tras una cesárea a pesar de haber transcurrido más de quince días, al no haber posibilidad de citación con su matrona de referencia”. “Están muy abandonadas”, afirman las profesionales a través de la central.