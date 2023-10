El Sisán denuncia al Concello de Ribadumia por considerar “asimétrico” el uso de A Senra

El club de fútbol Xuventude de Sisán anunció hoy a través de un comunicado que acudirá a la vía judicial para “facer valer o seu dereito a un uso equitativo das instalacións públicas”. Se sienten desplazados por el gobierno local en el reparto de turnos para poder entrenar en A Senra, que en su opinión prioriza a otro de los clubs locales, hasta el punto de que este “reparto asimétrico” provocaría que en el Sisán “só dispoñiamos dun día á semana”, teniendo que recurrir a otros municipios o a la playa.



Así, explican desde la directiva que “solicitamos o uso do campo de fútbol Senra 2. Pedimos ese porque o colindante, Senra 1, está atribuido en exclusiva a outro club”. “Deixamos claro que estabamos conformes con compartilo”. “Sen embargo, a resposta do Concello foi que o outro club usaría en exclusiva o campo 1, escollería as horas que quixese do campo 2, e que nós só poderiamos utilizalo as que sobrasen. Con este reparto asimétrico, só dispoñíamos dun día á semana”, subrayan. Exigen que el reparto se haga “sen favoritismos nin discriminación”, pero entiende que el ejecutivo local “tenta presentar esta situación como un enfrontamento entre dous clubs, o cal é inxusto para ambos”.

El Concello valora un futuro reglamento

Preguntado sobre el particular, el alcalde, David Castro, dice entender las preocupaciones de todas las entidades, pero afirma que el Sisán dispone de uso en A Senra en días alternos a la semana y en conjunto con otro de los clubs los viernes. En cualquier caso, avanzó que “de ser necesario, crearase un regulamento” que “poña un pouco máis de orde”, “atendendo ás diferentes circunstancias que pode ter cada entidade”. Defendió además la calidad e inversiones en instalaciones municipales deportivas.