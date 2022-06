Sisán prenderá su hoguera de San Juan con un singular mechero y un espectáculo de fuegos

Sisán tiene la suerte de contar con una comisión de fiestas dispuesta a movilizarse en unos tiempos difíciles para la economía doméstica y donde este tipo de trabajo altruista se ha complicado aún más. Su presidente, Miguel Ángel Ruel, asegura que están motivados y este año quieren celebrar un San Juan aún más especial, así que volverá su singular encendido de la hoguera utilizando una bruja “voladora”, como ya hicieron en 2019, pero en esta ocasión culminará con una caja de luces y fuegos artificiales, dándole más espectacularidad al prendido. La primera vez lo hicieron manualmente y ahora hasta han contratado a una empresa pirotécnica y creado una estructura con raíles para que su singular mechero llegue por el aire.



No faltará la habitual barra con la venta de churrasco, sardinas y bebida y por supuesto la música, para lo que están barajando una actuación de Dj. Además, con esto podrán recaudar fondos para el resto de celebraciones que se encargan de aderezar el resto del año: San Antonio y San Cristóbal, los días 25 y 26 de julio; el patrón de invierno, San Clemente; la Cabalgata de Reyes o la ruta a caballo y la laconada por el Día da Muller Traballadora, que esperan recuperar tras el parón de la pandemia. Pero para poder prender la mecha en estas celebraciones necesitan las aportaciones económicas, y Ruel reconoce que el petitorio casa por casa ya no resulta como antes, y menos en estos tiempos. “Comprendemos que son complicados”, apunta, indicando a continuación que también han subido los precios de las orquestas y “por menos de 4.000 euros é difícil atopar algo interesante, así que facemos segundo os cartos que imos tendo”, explica. No obstante, no cunde el desánimo y el compromiso de la comisión con el objetivo de “unir á xente e seguir disfrutando xuntos”.