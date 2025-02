Solo 27 panteones de los más de 1.200 de Meis utilizan el gallego en las lápidas

El uso del gallego en las lápidas de los cementerios de las siete parroquias de Meis ofrece una tendencia similar a la vista en la vecina localidad de Ribadumia. Es una de las primeras conclusiones de la profesora Ana Belén Vázquez Pardal, quien ya había estudiado los camposantos ribadumienses y trasladó ahora su trabajo a los meisinos.



Según los primeros datos trasladados de este nuevo trabajo, solo 27 panteones de Meis hacen uso del gallego, del total de 1.245 contabilizados en la localidad.



Por parroquias, en todas ellas hay, como mínimo, una muestra del uso de la lengua propia de Galicia en los epitafios. En las parroquias de San Vicente de Nogueira y Santa María de A Armenteira “atopamos unha única familia que fai uso do noso idioma, mentres que nas demais parroquias a cifra oscila entre as catro de Santo Tomé, San Lourenzo e San Salvador e as seis de Santa María de Paradela ou as sete de San Martiño”, detalla la investigadora.



“A primeira vista podemos dicir que acontece algo moi similar ao visto no concello veciño de Ribadumia, xa que en Meis chama a atención o distanciamento entre a expresión oral da veciñanza feita en galego e a escrita en castelán, fenómeno tan presente no conxunto da sociedade galega actual”.



Pese a la escasez de textos en gallego en los cementerios, “é certo que se nota a tendencia emerxente, moi especialmente nestes anos que levamos do século XXI”. Así, en Meis, la entrada del gallego a los camposantos se produjo en 1986, a través de la decisión de una familia con propiedad en el cementerio de San Martiño “e foi aumentando pouco a pouco”.

A nivel general

Vázquez Pardal señala que “segundo se desprende do estudo realizado polo xornalista David Canto Veiga, encargado de recopilar e estudar a información recollida en toda Galicia, occidente de Asturias, o Bierzo e As Portelas (en Zamora), o cambio de tendencia produciuse nestes últimos anos e débese ao relevo xeracional”.

Toda la información del estudio está disponible en un mapa abierto presentado por el Consello da Cultura Galega.