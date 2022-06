Somos acusa al alcalde de perjudicar a la hostelería en el Tinto y favorecer a los puestos ambulantes

Somos Ribadumia criticó ayer vía comunicado al alcalde, David Castro, al que culpan de “dobre vara de medir” en la Festa do Tinto, “desprezando a hostalería local en favor dos postos ambulantes”, afirman.





Aseguran que “aos locais de Barrantes mandoulles á Garda Civil para que pecharan puntualmente, pero permitiu a barra da comisión aberta ata as nove da mañá”, lo que ha causado un “descontento da hostalería local”.





Además, afirma el grupo liderado por Enrique Oubiña que el gobierno local “prexudicou aos locais na fin de semana de maior facturación en favor dos postos de comida ambulantes e da barra da comisión, subarrendada a unha empresa foránea”. También consideran que hubo “importantes fallos” de limpieza y de seguridad, fundamentalmente vial. Por todo ello culpa al ejecutivo local de “exercicios de soberbia e de irresponsabilidade”.





“Dende Somos Ribadumia non somos en absolutos contrarios ao cumprimento da lei e entendemos que obviamente ten que haber limites. Pero tamén hai que entender como funcionan as festas e actuar con criterio”. “Se David Castro quere facer vir a Garda Civil a pechar os locais nas noites nas que máis xente hai en Barrantes”, argumenta, “pois el verá. Pero o que non pode ser é que as normas se apliquen a uns si e a outros non”, lamentan.