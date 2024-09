Somos acusa al Concello de Ribadumia de tener “paralizado” el cambio de césped de A Bouza

Somos Ribadumia emitió hoy un comunicado en el que acusa al gobierno local de “ter paralizado o campo de céspede do campo de A Bouza”. Señalan directamente el alcalde, David Castro, indicando que existía partida económica desde julio y un compromiso de sustitución de este tapete “en outubro”. Sin embargo, “o proceso de licitación está sen iniciar”, advierten.



“Hai uns días, o presidente da Deputación de Pontevedra, Luis López, presumía dos investimentos realizados en infraestruturas deportivas no Salnés”, recordaron. “Cal foi a nosa sorpresa ao ver que entre a lista de investimentos realizados aparecían 45.946,71 euros para a renovación do céspede do campo de fútbol A Bouza en Barrantes. Un investimento que está hoxe sen realizar”, insisten.



La cantidad de esta ayuda también es motivo de crítica por parte de esta formación opositora. Así, indican que la inversión total en este proyecto es de unos 267.000 euros. “Castro unicamente conseguiu” unos “pírricos 46.000 euros”, “o 17% do investimento”, mientas “outros concellos lograron ata o 100% dos seus proxectos desta mesma liña de axudas”.



En todo caso, temen que la renovación de este césped sea “outra promesa de David Castro que vai quedar sen cumprir”, al tiempo que advierten que en el club Umia están “acumulando lesións nun campo en estado lamentable”.