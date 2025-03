Somos acusa al gobierno de tener paralizada una modificación de crédito desde diciembre

Somos Ribadumia acusa al gobierno local de tener “paralizada” desde diciembre una modificación de crédito por valor de unos 840.000 euros. Aprobada en el Pleno de aquel mes, “ficou paralizada”, subrayan, al no llevarse a sesión plenaria posterior las alegaciones presentadas.



Por ello, afirman que los 840.000 euros que articulaba esta modificación económica están “parados e sen poder usarse”, “pola incompetencia do señor Castro”, cargan contra el alcalde. “Está incumprindo a súa obriga de levar a Pleno as alegacións presentadas ante ese documento, en concreto as presentadas pola nosa formación”, recriminan desde Somos Ribadumia.



“De feito, sendo estritos coa interpretación da lei”, sostienen, “as alegacións deberían resolverse como no caso das alegacións ao orzamento anual dos concellos no prazo de un mes a partir do final do período para alegar, algo que non sucedeu e que debería dar por decaída a modificación de crédito, pero ante a ausencia de comunicación neste senso por parte do goberno debemos interpretar que David Castro unha vez máis ignorou esta cuestión”.



Recuerdan que el cambio económico tenía entre sus objetivos el de “recuperar a capacidade de varias partidas” agotadas por exceso de gasto. Consideran que al no resolverse las alegaciones, no se puede echar mano de los fondos, “co cal o Concello non ten capacidade para facer fronte aos gastos imputables a esas partidas”.



“Estamos rematando marzo, pasaron tres meses e medio dende a aprobación inicial desa modificación de crédito, e eses 840.000 euros están paralizados, salvo que o señor Castro tivera a ocorrencia de usar eses fondos de maneira totalmente fraudulenta”, advierten en un comunicado.