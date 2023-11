Somos acusa a Miguel Castro de “covardía” por divulgar el fallo a través del Concello

Somos Ribadumia valoró hoy la sentencia que absuelve al concejal de gobierno Miguel Castro de la denuncia por supuestas amenazas que había interpuesto contra él el ahora exconcejal Enrique Oubiña.



Esta formación opositora critica el hecho de que fuese el Concello quien hiciese pública la sentencia y un comunicado y no el propio denunciado. Además, acusan al alcalde, David Castro, de “usar o Concello de pantalla para facer públicas sentenzas de procesos xudiciais entre particulares”, algo “inaudito”. El Ayuntamiento, consideran, “é totalmente alleo a este proceso”, por lo que hablan de “covardía de Miguel Castro, que non foi capaz de acudir el mesmo á prensa” para comunicar la resolución judicial. Lamentan que fuese la administración pública la que lo hiciese y no el edil, IR o PP.

Oubiña no recurrirá

Enrique Oubiña confirmó hoy que no recurrirá la sentencia. Su formación explica que “renunciou a presentar testemuñas”, “que as había” porque “non quero causarlle molestias nin complicarlle a vida a ninguén”, “cando ademais todo o mundo soubo o que pasou”. “Tamén convén recordar que o xuízo tiña que celebrarse en maio pero Miguel Castro tivo unha repentina e breve enfermidade xusto ese día”, añade Somos.