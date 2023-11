Absuelven al concejal Miguel Castro de la denuncia de Enrique Oubiña por amenazas en Ribadumia

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Cambados ha absuelto al concejal popular Miguel Castro de la denuncia que, por supuestas amenazas, había interpuesto contra él en noviembre de 2022 el entonces también concejal Enrique Oubiña (Somos).



El juzgado entiende que no hay “prueba de cargo suficiente” para desvirtuar la presunción de inocencia de Castro. De hecho, solo incluye en el relato de hechos probados que aquel 30 de noviembre Oubiña se personó en el cuartel de la Guardia Civil para denunciar al otro concejal y que este último “suele ir” a la cafetería en el que el denunciante aseguró haber sido amenazado. La única prueba aportada sería el testimonio del denunciante, insuficiente en este caso, argumenta la jueza. Las costas fueron declaradas de oficio y el fallo todavía no es firme.



No sería delito

En todo caso, la juzgadora también considera que las palabras que, según Oubiña, le habría dirigido Castro en aquel bar, que “le sobraban los dientes de la boca, que no hablara de él y que le iba a sacar los dientes de la boca” —recoge la sentencia— “no son en sí mismas constitutiva del delito leve de amenazas al no concurrir el anuncio de un mal serio, real y perseverante”. Así lo entiende el juzgado ya que el denunciante incluso “manifestó en el juicio que no se las creyó”.



A todo ello hay que sumar que “nadie las escuchó ni tampoco vino testigo alguno que acreditase que ese día coincidieron denunciante y denunciado en la cafetería, negando el denunciado categóricamente” los “hechos relatados por el denunciante”.

Es por eso que, “existiendo dudas más que razonables, no existiendo prueba de cargo suficiente, procede declarar la libre absolución” del denunciado, “atendiendo al principio de presunción de inocencia”.

El denunciante admitió que existe una mala relación y que teme “represalias” por ser Oubiña activo “en redes sociales”

El juicio se suspendió en febrero por huelga y también en mayo, por enfermedad del denunciado, celebrándose finalmente el 2 de noviembre, con la comparecencia de ambos. Durante el proceso, Castro manifestó que la relación con Oubiña “es mala”, incluso llegando a evitar cruzarse con él, “porque tienen muchas discrepancias políticas siendo una persona muy activa en redes sociales el denunciante”, llegando a decir que “tenía miedo a venir al juicio o que el partido político iba a tomar represalias contra él”, indicando que, tras la denuncia, el denunciante “fue activo en redes sociales afeando a su persona y a los miembros de su familia”.

Valoración del Concello

El Concello de Ribadumia hizo público hoy tanto el fallo como un comunicado “co obxectivo de poñer fin a esta situación que tamén foi difundida a través das redes sociais tentando desacreditar e acusar ao concelleiro do equipo de goberno”.