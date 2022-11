El concejal de Somos Ribadumia denuncia a otro de IR por supuestas amenazas en un bar

El concejal y portavoz de Somos Ribadumia, Enrique Oubiña, presentó esta mañana denuncia ante la Guardia Civil de Cambados contra otro miembro de la Corporación municipal, el edil del grupo de gobierno, Independientes por Ribadumia (IR), Miguel Castro.





En la denuncia, Oubiña sostiene que, sobre las 8:30 de esta mañana, se encontraba tomando una consumición en una cafetería de Barrantes, cuando, siempre según su versión, el concejal de IR se le acercó "profiriéndole amenazas" como que "le iba a sacar los dientes de la boca" y que "no hablara" de él.





Poco después de formalizada la denuncia, Somos Ribadumia ha emitido también un comunicado tildando lo ocurrido de "lamentable actuación que non podemos aceptar".





Dimisión

Además, la formación de Oubiña solicita la dimisión "inmediata" del otro concejal, así como que el alcalde y el gobierno local "condenen os feitos".





En conversación con este Diario, el denunciante afirma que estaba "tranquilamente" en el bar y que el concejal de IR comenzó a amenazarlo sin mediar palabras previas. Además, sostiene desconocer el origen del posible malestar de Miguel Castro con él, ya que afirma que apenas tienen relación, más allá del saludo.





En el comunicado de Somos son rotundos en la condena de los supuestos hechos. "Non aceptamos que en democracia se faga uso da violencia, en ningún caso, nin violencia física nin violencia verbal, nin doutro tipo. Non aceptamos que unha persoa ameace a outra polo simple feito de pensar distinto. Non aceptamos que unha persoa ameace a outra polo simple feito de participar na vida política do seu concello. E dende logo non aceptamos que quen ameace sexa un cargo público, elixido democraticamente". En Somos añaden que "este tipo de actitudes non poden producirse nunca, pero menos dende o ámbito político. E só sirven para incitar ao uso da violencia e crear división entre a veciñanza".





Somos también recordó que no es la primera vez que "dende IR se ataca desta maneira ao noso voceiro", recordando la tensión generada en junio de 2021 cuando la Guardia Civil se presentó en una fiesta en casa del alcalde y algunos de los presentes "proferiron ameazas" a Oubiña — que vive cerca de la propiedad ligada al regidor—, tal y como aseguran desde el grupo opositor.





Desde IR

Preguntado por la denuncia de Oubiña, el alcalde, David Castro, del mismo partido que el denunciado, declaraba a este Diario que "a Enrique (Oubiña) é difícil poder crer o que di". Salió en defensa del concejal de su formación, asegurando que "Miguel (Castro) é un concelleiro moi prudente, moi tranquilo", por lo que afirmó que "descoñezo a política que fai Enrique Oubiña, é moi difícil de poder entender". "Se con este xeito de facer política cre que vai ir a algún lado... Deus da miña vida". "Estas cousas extralimitan o que eu entendo que é a política", acusando al portavoz de Somos de tensionar el clima político local: "Se hai políticos que buscan a crispación, é un erro tremendo". "A política hai que entendela desde outro punto de vista", considera.





"Dende o Concello de Ribadumia queremos rexeitar este tipo de política. Se alguén pensa que imos caer na trampa, non imos caer. Non imos entrar nese xogo. Ribadumia é un pobo moi apetecible, queremos e traballamos para que sexa un pobo tranquilo, digno". En todo caso, concluyó asegurando que "as eleccións municipais son dentro de seis meses e os veciños porán a cada quen no seu lugar".





Este Diario ha intentado contactar con el denunciado para recoger su versión de lo ocurrido, pero por el momento no ha sido posible.