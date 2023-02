Somos acusa al Sergas de “parches electoralistas” y teme que Ribadumia se quede sin pediatra

Somos Ribadumia mostró hoy su preocupación por que el municipio pueda volver a quedarse sin pediatra. En el mismo comunicado hecho público también acusaron al Sergas de seguir con “parches electoralistas”, con el “silencio cómplice” del alcalde que, afirman, “está desaparecido”.



Aunque Sanidade anunció estos días una plaza de pediatra compartido para A Illa y Ribadumia, la formación de Somos teme que la localidad ribadumiense “podería quedar sen pediatra a partir de maio”. Temen que esa plaza anunciada para ambos municipios “podería ficar deserta”, dadas las “condicións desfavorables do posto”. Añaden en su argumentación que “se a pediatra actual accedera a outra das prazs convocadas na comarca ou no Hospital do Salnés, Ribadumia volvería quedar sen pediatra”. Y recuerdan que, actualmente, se cuenta con una profesional pero “en situación de interinidade, ademais de por tempo limitado”.



Por todo ello, opinan que el anuncio de Sanidade de esta semana “trae letra pequena”, “moi en particular no caso da praza de pediatría” para estos dos municipios. Desde Somos apuestan por “reestructurar o servizo”, bien con plaza propia para Ribadumia o compartida con otro municipio más cercano, como Meis.