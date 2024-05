Somos carga contra la gestión económica en Ribaduma y lamenta que pague facturas a sesenta días

Somos Ribadumia hizo público hoy un duro comunicado contra la gestión económica del gobierno local. Tras denunciar que el periodo medio de pago está en más de 60 días, censuraron directamente al regidor, David Castro, a quien acusan de ser un “alcalde mal pagador” que “oculta os datos da súa xestión ante a Xunta de Galicia e o Estado”.



Sobre el periodo medio de pago de facturas, indican “no último ano o período medio de pago duplicouse, pasando dos 33 días do cuarto trimestre de 2022 aos 61 días do cuarto trimestre de 2023”. En Somos añaden que “en 2017, estando nós no goberno, ese dato era de 8 días”.



Igualmente, critican que el Concello está “sen orzamentos e sen axudas para entidades e clubs”. “En resumo, temos ao Concello coas mans atadas e cos fondos limitados polo definido no último orzamento, o do ano 2022, que xa non era ningunha marabilla nin daba moito marxe para mellorar nada”.

Petición de dimisión

Sobre las ayudas a entidades, señalan que “seguen sen convocarse”, lo que creen “totalmente inaceptable”. “A concelleira de Contas debería pedir desculpas públicas e se non o soluciona de maneira inmediata, dimitir”.



Añaden en Somos que “como advertimos en varias ocasións, a Conta Xeral de cada exercicio non se está mandando en prazo ao Consello de Contas, ente que fiscaliza a xestión económica dos Concellos. Pero non só iso. A realidade é que David Castro non remite ningún dos informes que dende o órgano de fiscalización se lle require”. De hecho, Ribadumia aparece en un informe a nivel autonómico “como un dos concellos que non trasladou eses informes”, lamentan.



A eso, el grupo opositor suma que “en xaneiro advertimos de que o Concello levaba dous meses con preto de 200.000 euros retidos por non cumprir coas súas obrigas cara o Ministerio de Facenda”. “Se está situación se mantén Ribadumia podería perder centos de miles de euros en axudas”, advierten en el comunicado de este martes.