Somos cita al PSOE el lunes molesto por cómo se ha gestionado el relevo, pero es favorable al “sí” a Samuel Lago

Somos Cambados reunió este fin de semana a su ejecutiva y a su asamblea para abordar la noticia de alcance del relevo en la Alcaldía. Sus votos, al igual que los del BNG, son necesarios para que Samuel Lago pueda hacerse con el bastón de mando. Si cualquiera de los dos grupos no apoya, no habrá mayoría absoluta y, en ese escenario, gobernaría la lista más votada, el PP.





El portavoz de Somos, Tino Cordal, confirma lo que se venía comentando días atrás: Hay malestar con el PSOE, por las formas. “Obviamante non estamos moi contentos coa maneira que se xestionou este tema”. “Hai unha serie de cuestións sobre a mesa a abordar antes da investidura” y, para ello, para dejarlas claras, PSOE y Somos se emplazan a una reunión este lunes, a las siete de la tarde, antes siquiera del Pleno de dimisión de la alcaldesa.





Cordal calma los ánimos y transmite la idea de que Somos facilitará la continuidad del gobierno de izquierdas y, consecuentemente, la investidura de Samuel Lago. “Somos Cambados sempre apostou pola gobernabilidade e polos cambios progresistas tan necesarios despois de tantos anos de goberno do PP. E seguimos nesa tesitura”.





Pero, al margen de ello, también subraya que la “lealdade” es clave en un gobierno de coalición. Y que esta debe ser bidireccional entre los socios, lo cual es tanto como reprochar su falta al PSOE. “Hai cousas que, dende logo, é preciso corrixir e, por iso, cremos necesario reunirnos antes da investidura”. “Non estamos contentos en como se xestionou isto. Creou certo malestar en Somos”.





A pesar de que estuvieron informados por el PSOE, “cremos que se puido ter xestionado mellor, polo menos no relativo a nós. E tamén saber transmitirlo á cidadanía, que entendemos que agora mesmo pode estar algo confusa”.





Lago replica al BNG: “O de que actuamos de costas a Somos Cambados non é de todo certo”



Samuel Lago salió al paso ayer de las declaraciones del futuro portavoz del BNG, Liso González, en las que el nacionalista acusaba al PSOE de intentar una negociación con ellos a espaldas del otro socio del ejecutivo, Somos Cambados. Según el futuro alcalde, “o de que actuamos de costas a Somos, non é de todo certo”. “Somos estivo informado das negociacións que mantivemos, tanto antes como despois. Que non participaron agora é certo, porque esta era unha negociación inicial dun Pleno de investidura, non se estaba a negociar o pacto de goberno, así que de entrada non se considerou necesario”.





Configuración del gobierno

Lago también considera que el relevo en la Alcaldía no lleva parejo cambios en la configuración del gobierno local a dos. “As áreas dos socios mantéñense”, dijo. Sí tienen “pendente” una “revisión do pacto de goberno, algún pequeno axuste, pero non vinculado directamente ao cambio na Alcaldía, senón a reaxustes dentro do pacto”.





La cuestión de los salarios aún sirvió ayer para otro envite a la oposición, cuando la todavía alcaldesa recordó que “o señor Aragunde dixo en Pleno que eu non merecía cobrar o mesmo ca el. E así ‘púxome’ un salario 10.000 euros inferior ao que el percibía hai dous mandatos, según el, o que eu merecía. E houbo quen calou, quen consentiu e quen colaborou. Non me doe pola cantidade, en absoluto, senón polo comentario, porque a día de hoxe non sei en que se basea a oposición para pensar que Luis Aragunde merece un mellor soldo, porque minutos, horas e días, adiqueille eu máis á Alcaldía, teño máis formación, máis estudos, e sei algo moi importante: Diferenciar a parte política da parte persoal”.