Somos critica la falta de nueva vivienda pública en Ribadumia

Somos Ribadumia lamentó hoy que mientras en la comarca de O Salnés se construirán “medio milleiro de vivendas públicas”, “en Ribadumia, cero”. “Mentres a Xunta habilita mecanismos de axuda aos concellos para dotar terreos para vivenda, David Castro mira para outro lado, e négase a levar a Pleno esta cuestión”, critican al alcalde en un nuevo comunicado.



Desde la formación opositora afirman que el regidor “négase a debater a nosa moción propoñendo que o Concello dote terreos para poñer a disposición da Xunta”. “Mentres outros concellos fan os deberes, David Castro está noutros negocios e adícase a facer de axente inmobiliario para unha empresa do sector xeriátrico”, arremeten.



Señalan que hace unos días el DOG recogía una programa de oferta de suelo de titularidad de entidades locales para la construcción de vivienda protegida y que “Ribadumia vai perder ese tren porque David Castro négase a levar a nosa proposta, que encaixa perfectamente no plan da Xunta, a Pleno e por suposto a aprobala, polo único feito de que a presentamos nós, e tampouco tomou a iniciativa pola súa conta”.

Por contra, afirman que “tivemos coñecemento das xestións feitas polo señor Castro para comprar, en Ribadumia e con cargo as arcas municipais, terreos que poñer a disposición dunha empresa xeriátrica, e así solventar, a conta dos veciños de Ribadumia, a proposta que Sabela Fole lle obrigou a anunciar antes do peche do asilo cambadés e que o resto de concellos da Mancomunidade, incluídos os do seu partido, xa dixeron que non ven factible”, añaden desde Somos.