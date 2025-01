Somos critica el programa de Navidad del Concello de Ribadumia

Somos Ribadumia emitió hoy un comunicado crítico con el programa de actos del Concello y propuestas durante la Navidad. Lamentan lo que consideran una “nula campaña de apoio ao comercio local”, la existencia de “queixas pola organización da Cabalgata de Reis” por elegir el auditorio y no algún pabellón para la recepción a cubierto ante el mal tiempo, así como el “escaso e discreto alumeado”. También tildan de “fracaso” el “concurso de carrozas”, con solo una presentada “e sen apenas repercusión e apoio social do resto de concursos”.



“A campaña de actividades de Nadal foi presentada o 13 de decembro, días despois do encendido ‘oficial’ do alumeado de Nadal”, añaden. “Logo diso, á maior parte das actividades apenas se lle deu repercusión, algo que choca coa intensa campaña de promoción do AF7 indoor, un evento que tamén aconteceu en Nadal e que contou con todos os focos do goberno local, que lle deu toda a prioridade deixando os actos propios do Nadal en segundo plano”.



Consideran “inaceptable” que el Concello ribadumiense “sexa a única administración local que non realiza campañas de apoio ao comercio e hostalería locais”.