Somos denuncia el aumento de basura sin recoger al seguir cerrado el punto limpio de Ribadumia

Somos Ribadumia criticó hoy vía comunicado la proliferación del “uso incorrecto dos contedores de lixo” y el “abandono de enseres na rúa”, cuestión que vinculan con un “retraso na reapertura do punto limpo”.



Desde el grupo opositor señalan que “a obra do punto limpo, valorada en preto de 300.000 euros, ficou rematada no pasado mes de marzo, pero dende entón por alí non volveu ninguén, e o punto limpo, que se pechou o pasado novembro, segue pechado”.



“O resultado disto é un retroceso logo de anos de concienciación sobre a importancia de levar os materiais de obra domestica, mobles, enseres e en xeral todo o que non ten cabida nun dos contedores habituais ao punto limpo”, añaden desde la formación de Sergio Soutelo.



“A veciñanza que en principio gardaba ese material agardando unha pronta reapertura, xa se cansou hai tempo, e levamos meses detectando un aumento de enseres e lixo de todo tipo que queda tirado na vía pública, en ocasións ao lado dos contedores”, lamentan.



Además, opinan que el servicio de recogida de voluminosos “nin se publicita o servizo correctamente, nin tampouco está xestionando de maneira eficiente”, lo que se sumaría a “problemas anteriores, como a falta de contedores suficientes, sobre todo de recollida selectiva, en varias zonas do concello”. Nuevamente, personalizan la crítica en el alcalde y hablan del “pasotismo de David Castro”.