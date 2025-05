Somos denuncia la “privatización encuberta” de servicios como la limpieza de zonas verdes

Somos Ribadumia denunció hoy vía comunicado lo que valora como una “privatización encuberta” de servios municipales. Lo hace al hilo del anuncio del gobierno local de la contratación de tres empresas para reforzar actuaciones de desbroce y limpieza de márgenes de viales y zonas verdes.



Desde Somos consideran que el alcalde, David Castro, “confirma a súa incapacidade para a xestión dos espazos públicos”. Así, opinan que “anuncia como un logro verse obrigado a contratar, a dedo, a tres empresas para ‘poñer ao día’ os espazos verdes” del municipio.



Además, “dende Somos Ribadumia consideramos totalmente inaudito, pero ademais absurdo, que se diga que se están gastando miles de euros por que hai que ter o Concello bonito para o AF7”, por lo que exigen “desculpas por esa falta de respecto á veciñanza”, plantean.



“Esiximos a David Castro que rectifique publicamente estas declaracións”, insisten. “Os espazos verdes do noso concello, os parques, os rueiros e os viais deben estar en correctas condicións porque é un deber do goberno local cara a veciñanza”. También consideran que deben hacerse todo el año y no solo de cara a la temporada estival.