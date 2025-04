Somos lamenta que se prohíba aparcar en los nuevos estacionamientos de Condesa

Somos Ribadumia hizo público hoy un comunicado en el que añaden una nueva crítica a la reciente reforma de la calle Condesa. En esta ocasión se centran en las nuevas zonas de estacionamiento, donde denuncian que han instalado señales de prohibido aparcar durante las horas lectivas en días de colegio.



“O máis conflitivo”, señalan, es el que se construyó sobre la antigua base de Protección Civil. Aquí, además de las señales de prohibición de aparcamiento entre las 9 y las 15 horas, se colocó una cadena que impide el paso de vehículos a la zona de parking.



“Nos dous aparcadoiros entre as nove da maña e as tres ou tres e media da tarde, está prohibido estacionar, pero non está prohibido parar para, por exemplo, deixar os nenos no colexio ou para recollelos”. Por tanto, razonan desde Somos, “non está prohibido o movemento de coches neses aparcadoiros que é o que supostamente pretende o goberno en aras de garantir seguridade”.



La formación opositora cree que la medida fue una respuesta ante la “chapuza” de “eliminar o paso seguro” que los niños “tiñan ente o colexio e o ximnasio”. No obstante, en Somos acusan al gobierno de “descoñecer” la “diferenza entre prohibido estacionar e prohibido circular”, ya que las señales no impedirían el tráfico en la zona.