Somos tilda la reforma de la calle Condesa de “chapuza cara” y niega que haya más aparcamiento

Somos Ribadumia emitió hoy un comunicado valorando muy negativamente la reciente reforma de la calle Condesa, que tildan de “chapuza cara”. Afirman que los niños están ahora “obrigados a ir do colexio ao ximnasio polo medio dos coches e sen ningún tipo de seguridade”.



“Debido a un erro gravísimo de deseño ao facer o aparcadoiro no espazo onde ata agora estaba a sede de Protección Civil, eliminouse o acceso seguro que conectaba o ximnasio co colexio a través dunha beirarúa realizada no ano 2016, cando Somos Ribadumia levaba a Concellería de Obras”, señalan. Ahora, los menores “deben ir polo medio da zona de aparcadoiro”.



Además, lamentan la actuación en materia de estacionamiento, asegurando que el Umia “quedou sen aparcadoiro” y que “as supostas 55 prazas novas” son una “mentira”. “Ao prohibir o acceso á explanada onde ata agora aparcaban os coches eliminou esa bolsa de aparcadoiro”, “e polo tanto na conta hai que restar todas esas prazas”, apuntan.



“Todo isto sen valorar outros problemas pendentes, como a falta dun patio cuberto para o colexio ou dun local social moi necesario”. Es más, aseguran que “nin sequera está claro o custe da obra”, consideran.