Somos y PSOE acusan a Concello y Xunta de “non facer nada” en años para legalizar el tinto Barrantes

El anuncio de Xunta y Concello de Ribadumia para iniciar un proceso de al menos cuatro años que pueda culminar en la legalización del vino tino de Barrantes fue duramente criticado ayer por los grupos opositores Somos y PSOE.



Para los socialistas, la visita del conselleiro do Medio Rural fue una “tomadura de pelo”, “para anunciar que van facer o que levan unha década sen facer”. “O conselleiro veu a Ribadumia para certificar que non fixeron nada nos últimos anos polo tinto de Barrantes e prometer vagamente que, no futuro, xa veremos”.



Desde Somos cargaron especialmente contra el alcalde: “Cinco anos despois de anunciar o inicio do proceso, resulta que está sen iniciar. David Castro enganou aos colleiteiros e a todo o mundo, tamén nisto”. “É posible legalizar o folla redonda, pero non con David Castro na Alcaldía”. “ Este xoves, todo foron anuncios”, lamentan. “Pero é que son os mesmos anuncios, palabra por palabra, que os feitos no 2018, é tamén no 2019, cando David Castro, xa con maioría absoluta prometeu que no 50 aniversario da festa”, en este 2023, “o tinto sería legal”. “En cinco anos non se moveu unha folla: Nin se creou a mesa de traballo mancomunada, nin se iniciou o proceso científico, nin se fixo nada en ningún ámbito de actuación. Quedamos estancados no mesmo punto en que estabamos no 2018”, concluye el grupo de Enrique Oubiña.



Los socialistas de Javier Mougán considearn que “parece que a aposta polo viño de Barrantes depende de se hai campaña electoral ou non, ou da cor política do alcalde máis que dunha investigación científica propiamente dita sobre o ADN da variedade”.

Por todo ello, desde el PSOE piden "á Consellería de Medio Rural que non faga o ridículo. Pedirllo ao aínda alcalde xa nos parece máis complicado, porque el si que o leva no seu ADN", arremeten.