Somos y PSOE se reúnen hoy para intentar limar asperezas antes de la votación de alcalde

Somos Cambados y PSOE tienen previsto celebrar hoy, desde las siete de la tarde, una reunión en la que intentar limar las asperezas y reconducir la relación entre socios de gobierno a menos de una semana para la votación de nuevo alcalde. El grupo que lidera Tino Cordal reunió este fin de semana a su ejecutiva y a su asamblea y quedó claro que el proceder de los socialistas en el relevo de Fátima Abal en la Alcaldía ha causado malestar en la otra formación política socia en el bipartito.





A la espera del comunicado

Desde Somos indicaron este fin de semana que, una vez se hablen las cosas con el PSOE, emitirán posiblemente un comunicado en el que entrar al detalle de los puntos concretos que han causado este distanciamiento. Con todo, dejaron entrever que parte del malestar tiene mucho que ver con las formas de gestionar este relevo, con la política comunicativa de cara a la ciudadanía y también con una cuestión de “lealdade” entre socios.





Somos estaba informado de la decisión última del PSOE y de que este iba a mantener contactos con el BNG para tratar de asegurar la investidura. Pero desde la formación nacionalista indicaron en el fin de semana que los socialistas habrían intentado plantear una negociación con ellos únicamente, “cunha metade do goberno”, lo que al Bloque no le pareció normal. Desde el PSOE replicaron que Somos no entró a este diálogo porque solo se buscaba el apoyo puntual del Bloque para la investidura y, además, ya eran conocedores de esos contactos.