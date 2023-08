Somos Ribadumia denuncia que la represa de Cabanelas se ejecutó sin permisos

Somos Ribadumia denuncia que la represa realizada a finales de julio, en el río Umia, a la altura de Cabanelas, con el fin de retener las aguas en ese punto y favorecer la captación que da servicio a la isla de A Toxa, se realizó sin contar con los permisos pertinentes, tanto de Augas de Galicia como del Concello. Asimismo, la formación pone el foco en que ninguna de las administraciones paralizó dicha actuación.



Desde Somos indican que, ante una solicitud de la documentación de las obras por parte de su edil, Sergio Soutelo, el Concello emitió una respuesta en que “admite” que la empresa adjudicataria pidió únicamente permiso a Augas de Galicia y que todavía está sin responder, formalizada el 3 de agosto.



En el escrito de respuesta del Concello, el alcalde indica que se solicitó a Augas de Galicia toda la información relativa a esa obra, algo que Somos Ribadumia tacha de “paripé”: “O señor Castro limitase a facer o paripé dando largas e mareando a Augas de Galicia e deixa en paz á empresa responsable da obra”, opina Soutelo. Igualmente, añade que la obra perjudica al vecindario y al Náutico O Muíño, al reducir el caudal del Umia a su paso por la playa fluvial de Cabanelas y río abajo.



Además, la formación indica que no se cumplió el procedimiento al no haberse publicado la actuación en el Boletín Oficial da Provincia, no haber pasado por el plazo de exposición pública ni contar con el informe favorable del Concello, en una obra ya ejecutada, concluyen.