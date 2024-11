Suárez acude al ROF para insistir en que el recurso del PP por el agua en A Illa está fuera de plazo

El teniente de alcalde de A Illa, Manuel Suárez, insistió ayer en que el recurso que el PP formalizó en este mes de noviembre contra la prórroga del contrato del agua, aprobada en el Pleno de septiembre, está fuera de plazo. A pesar de que los conservadores defendieron que el mes de plazo comenzaría a contar desde la publicación del acuerdo en el boletín oficial, hecho que tuvo lugar en octubre, Suárez se remitió ayer al Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF) para contradecir la tesis del Partido Popular.



Suárez cita el artículo 211.3 del reglamento anterior, donde se especifica que “el plazo para interponer recurso de reposición por los concejales o miembros de las Corporaciones locales que hubieran votado en contra del acuerdo se contará desde la fecha de la sesión en que se hubiera votado el acuerdo”. Siendo así, el margen habría expirado para los concejales populares en octubre.



“Señores do PP de A Illa, non ofende quen quere, e vostedes non poden”, valoró el BNG en una comunicación hecha pública ayer. Para concluir añadiendo sobre el conservador Matías Cañón que “as comparacións son odiosas, pero o voceiro do BNG na Arousa aínda non foi condenado por violencia de xénero nin por ningunha outra causa como o seu candidato para que se atrevan a dar leccións a ninguén”. l