Suárez vuelve a clamar contra la Xunta por no aportar a la EDAR de A Illa y ser una obra dirigida al saneamiento de la Ría

La ausencia de financiación de la Xunta en la construcción de la nueva EDAR de A Illa sigue coleando a raíz de su respuesta a una pregunta realizada en el Parlamento por el grupo del BNG. Para su portavoz local y teniente de alcalde en el bipartito, Manuel Suárez, sus argumentos son “mentiras”, pero poco tardó el PP de Matías Cañón en salir al paso para insistir en la defensa que viene realizando de la administración autonómica: “Non hai persecución política” contra este municipio y “la falta de investimentos da Xunta e doutras administracións atópase, inicialmente, na confrontación e as leas internas” de los socios de gobierno, se quejó.

"Diferencia" con otros concellos

A través de un comunicado enviado el pasado viernes, Suárez plantea la pregunta de porqué la Consellería de Medio Ambiente no participa en la obra –la mayor parte estará financiada por el Gobierno central– tratándose de “unha peza clave e imprescindible” en la mejora de la depuración de las aguas residuales urbanas para evitar afecciones a la ría arousana.



Asegura que en la última reunión mantenida con su organismo Augas de Galicia, este le trasladó su “negativa” a colaborar en el proyecto y le avanzó que “tiñamos que participar no financiamento da mellora da rede de saneamento”. Así que le preguntaron los “motivos polos que obras incluídas na mellora do saneamiento da Ría de Arousa tiñan que ser financiadas polo Concello da Arousa, cando ata o de agora non ocorrera tal cousa en ningún concello. A resposta foi que había un cambio de política na consellería”, relató el también concejal de Servizos.



Suárez dice estar “asombrado” y menciona que está invirtiendo en otras localidades como Ribeira o Santiago y, en todo caso, niega que se le ofreciera colaborar y lo rechazaran. Desconoce, dice, qué pasó con gobiernos anteriores de A Illa, pero afirma que “é falso” que el bipartito del que forma parte “se negase a calquera tipo de colaboración”. Además asegura que la Xunta “incumple” lo “asinado nun convenio co Estado no que se comprometía a financiar con fondos propios as actuacións do Estado”.

Concellos del PSOE

En opinión de la oposición isleña, el nacionalista tendría que “facer autocrítica” en lugar de “culpar” al Ejecutivo autonómico. Para empezar, Cañón señala que los concellos mencionados por el teniente de alcalde u otros como Cambados, donde está invirtiendo más de un millón de euros en este asunto, “están gobernados polo PSOE e queda claro que non hai persecución política”.



El concejal les culpa: “Non saben negociar nin presentar proxectos”, además de que el saneamiento “é unha competencia exclusivamente municipal” y “si os recursos económicos do Concello son limitados, como di, é normal tras 25 anos de xestión socialista, que sempre deixa as arcas tiritando e logo pretende arranxalo espetándolle aos veciños uns sablazos de impostos, como estamos padecendo”, se quejó.

“Que rompan”

Pero sobre todo, el popular cree que “sus liortas internas, moitas delas públicas impiden que se traballe axeitadamente e que os proxectos se preparen con unidade, moito traballo e cun interese común”. De hecho, “anima” a PSOE y BNG a “romper o seu matrimonio de conveniencia e deixar de ‘mal dirixir’, polo ben dos veciños”.