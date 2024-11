La Subdelegación inicia en el Cabanillas de Cambados su acción “Regueifas pola Igualdade” con motivo del 25-N

La Subdelegación del Gobierno en Pontevedra presentó ayer en el IES Ramón Cabanillas su próxima campaña para el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25N. Para empezar, habrá una nueva edición de “Regueifas pola Igualdade” en la que participan una treintena de sus alumnos. Estará impartida por la artista Lupe Blanco con la que aprenderán a “regueifar” con letras en las que se ensalce el compromiso por la igualdad plena entre hombres y mujeres y el rechazo activo a cualquier tipo de violencia de género.



Su objetivo principal es concienciar a los más jóvenes sobre estos valores y también se llevará a los institutos Valadares de Vigo, el de Pontecaldelas y el Pintor Colmeiro de Silleda. También habrá unos talleres para promover entre los estudiantes la reflexión sobre diferentes temas relacionado con las violencias machistas.



“Nun momento no que proliferan os discursos que negan a existencia das violencias machistas, este tipo de iniciativas son importantísimas para concienciar e sensibilizar á mocidade, que son e deben ser axentes activos e fundamentais do cambio”, destacó el subdelegado. Asmimismo indicó que el éxito de esta modalidad “ten moito que ver co feito de que a regueifa encaixa moi ben co tipo de música que hoxe escoita a mocidade, ao tempo que ofrece os recursos da lingua galega, a nosa lingua”.



La iniciativa está promovida por la unidad de violencia sobre la mujer y su jefa, María José Rodríguez, estuvo ayer en la presentación, así como el jefe territorial de Educación de la Xunta, César Pérez, la directora del Cabanillas, Lorena Amarelle, el alcalde, Samuel Lago, y la concejala de Igualdade, Mar Pérez. El programa de la Subdelegación se completará con la proyección del documental “Patriarcado, o organismo nocivo” en Vigo y Vilagarcía (día 14) y una campaña entre los clubs deportivos de la provincia, con el reparto de balones de minibasket para hacer un “Un mate á violencia machista”. No faltará la lectura del manifiesto el mismo día.