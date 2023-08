La suegra de un investigado por narcotráfico litiga para recuperar dinero incautado en un registro

La suegra de uno de los detenidos en una importante operación antidroga que se desarrolló en la comarca de O Salnés en abril de 2021 litiga en los juzgados para que le devuelvan unos 2.000 euros hallados durante el registro realizado en la casa que compartían, alegando que son de su exclusiva propiedad y que nada tienen que ver con la causa. Llegó a recurrir ante la Audiencia de Pontevedra, pero esta ha rechazado su petición.



La mujer interpuso primero un recurso en el juzgado de instrucción que lleva el sumario, pero fue rechazado y así terminó en el tribunal provincial que considera que, “polo de agora, rexeitouse dun xeito ben atinado a devolución da amentada cantidade de diñeiro”.



Un total de 2.040 euros que fueron hallados en la segunda planta de la casa registrada en la que vive ella, mientras que el investigado y su hija viven en la baja con sus hijos menores, según alegó la apelante, además de indicar que se trataba de dinero “procedente do seu traballo” y del “cobro en efectivo de cuatro arrendamentos de vivendas”. Los agentes encargados del registro hallaron el dinero en billetes de diferente cantidades, guardados en un neceser en un baño y en la cocina de la segunda planta.

Había droga en la otra planta

Pero la Audiencia de Pontevedra le responde que “por moito que teime en que todo o que se encontrou no andar superior é da súa exclusiva propiedade e que ningún obxecto está relacionados coa actividade delituosa pola que se segue esta causa, o certo é que non se pode negar” que “foron os únicos cartos que se acharon nunha vivenda en cuxo primeiro andar as autoridades se incautaron de drogas e dunha morea de elementos típicos relacionados co seu tráfico”, como móviles, sustancias de corte, balanzas, etc. así como manuscritos con anotaciones de cantidades de dinero que “se descoñecen”, siempre según la sentencia.



La mujer llegó a argumentar que a la madre de su yerno sí le devolvieron dinero incautado inicialmente, pero en su domicilio, continúa la Audiencia, “non se encontrou ningún efecto ou obxecto relacionado coas presentes actuacións, velaí o xustificado distinto xeito de proceder”.



Cabe recordar que la referida operación, la cual todavía no se ha juzgado dejó una decena de detenidos en toda Galicia por su supuesta pertenencia a una red traficante de heroína.