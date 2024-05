Tania Poza Fernández | “Estoy decidida. Trabajar en una editorial y estar en contacto con la escritura es mi sueño”

Tania Poza de 20 años, es una joven vecina de Bordóns, (Sanxenxo), amante de la escritura, y que se ha lanzado a autopublicar su primer libro, “Un desconocido”. Empezó a escribir la novela con 15 años y con 19 se atrevió a adentrarse en el mundo de la editorial que no quiere dejar escapar. Actualmente estudia Filología en A Coruña y bajo el nombre artístico de Tania Zaref, a su todavía corta edad, promete hacerse un nombre en la literatura.

¿Cómo te atreviste a dar el paso de escribir una novela y autopublicarla?



Todo fue en pandemia. En la primera o segunda semana de pandemia se me ocurrió la idea y dije, tengo todo el tiempo del mundo ahora mismo. Es el momento de intentar escribir un libro.

¿De qué trata tu obra “Un desconocido”?



Trata de una chica que escapa de su pasado, de su hogar y de su familia. Se desvincula de todos ellos porque algo le ha sucedido a su hermano y ella se siente culpable. Entonces en vez de cargar con todo ese peso, prefiere hacerse una nueva vida y cuando consigue esa vida por la que ha luchado varios años, el pasado vuelve a llamar..

¿Por qué te decidiste por el género juvenil?



Es lo que más he consumido a lo largo de estos años, sobre todo la novela negra, pero ahora quiero adentrarme en otros estilos... Me asusta el hecho de caer en clichés y no quiero ser una autora más o una autora comercial, porque hay géneros que yo he consumido, pero uno o dos libros y he dicho vale, hasta aquí. Porque al final es la misma herramienta utilizada con otra trama, y yo quiero buscar otras cosas. El hecho del romance es lo que más asusta. Escribir una buena obra, creando unos personajes básicos que se mueven siempre en lo mismo... Es lo que más me ha preocupado a la hora de escribir y es en lo que estoy intentando no equivocarme.

¿Cómo das el paso para autopublicarla y cómo fue el proceso?



No tenía idea de muchas cosas. Tuve que buscar información por muchos lados, vídeos de Youtube, de Instagram, de cualquier cosa... Cogía lo mínimo que yo sentía que me iba a aportar algo. Intenté buscar agentes literarios pero obviamente, siendo el primer libro, era muy complicado que te solicitase y te quisiese apoyar. Luego, en cuanto a las editoriales, tampoco tenía muy buena idea de cómo presentar mi obra. Una que me contestó me había dicho que era una trama un tanto complicada. Me sorprendió, ¿cómo va a ser complicado esto? Si es juvenil, no es muy difícil, comparada con otras obras como Brandon Sanderson o Ken Follen. Al final encontré algunos libros para formarme como “Marketing para escritores” de Neus Arqués, y ahí explicaba los diferentes formatos para publicar y como presentar mi obra, y me gustó la idea de Amazon. Fue un trabajo que llevó su tiempo, porque yo no sabía cómo maquetar una obra. Tener que corregir la obra en cuanto al estilo, todo lo que tiene que hacer el editor, sin tener nada de formación, pues me llevo mucho tiempo también y al ser el primero tuve que ir tanteando un poco el terreno. Tuve que ir intentando otras formas para que quedase más profesional y al final también me formé en Madrid el verano pasado, en un curso que era justo de eso.

¿Tuviste que encargarte tú sola de preparar todo el libro?



La portada se encargó una amiga mía, Alba Carballal Nieto, que también es de Sanxenxo y estudiamos juntas. Ella me decía, eres gallega, la historia está ambientada en Galicia, y estaría genial que la portada también fuera gallega. Y yo encantada, porque me gusta mucho como ella crea, es una artista increíble.

¿Y cuáles son ahora tus planes de futuro?



Quiero tener todo el tiempo del mundo este verano para dedicarme a la segunda parte de este libro y a un poemario que también voy a hacer con Alba, porque me hace mucha ilusión hacer una obra conjunta y darle a ella toda libertad que quiera para las ilustraciones y no limitarla y que sea una obra de las dos. También tengo que buscar una editorial, porque ahora quiero dar el paso de paso a una editorial.

¿Y de que va a tratar el poemario? Si nos puedes adelantar algo...



Va a ser mucho más intimista que “Un desconocido. Al fin y al cabo es poesía y la poesía pues lleva mucho más a sentimientos que todo el mundo pudo sentir alguna vez. Trato de cosas como el amor propio, el miedo, las inseguridades.. Yo creo que sobre todo se acerca más a los sentimientos que las mujeres han sentido y bueno, me parece muy especial... Muchos de esos textos fueron fruto del desahogo, de la angustia que yo tenía y quería desahogarme... Era mi herramienta para sentirme mejor.



¿Cuándo crees que podrán salir a la luz sus próximos trabajos?



El primero es el poemario porque ya está terminado, solo faltan las ilustraciones y espero que, como muy tarde, el año que viene ya se publique. La segunda parte de Un desconocido sé más o menos la trama y pero si puedo empezaré este verano a escribir.

Eres muy joven, pero ya veo que vas a a por todas...



Yo estoy decidida. Trabajar en una editorial y estar en contacto con la escritura es mi sueño. Vivir dentro de la escritura sería maravilloso porque el hecho de ayudar a otros autores a enriquecer su obra, a publicarla, me parece alucinante. He estado ayudando también a un amigo mío de Sanxenxo José Antonio Dorado, que tiene un poemario y le he ido aconsejando cosas. Al final, el autor va a hacer lo que a él le inspire más confianza y que se sienta mejor con su obra. Pero el hecho de poder aconsejar a un autor y que me lo agradezca tanto, me parece genial, y que además yo pueda seguir escribiendo, eso es maravilloso. l