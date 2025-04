Telmo Martín acude a una mesa redonda en Ribadeo sobre destinos turísticos de Galicia

El alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, acudió ayer por la mañana a una mesa redonda en Ribadeo junto a otros concellos declarados Destino Turístico de Galicia hace 25 años. El acto tuvo lugar en el auditorio Hernán Naval y a la cita asistió el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, así como los alcaldes de la Pobras de Trives, Leiro, Monterrei, Baiona, Mondariz Balneario y del municipio anfitrión, Ribadeo.



Durante su intervención, Martín desveló las cualidades de Sanxenxo para mantenerse como primer destino turístico del norte de España en verano. “Somos un refuxio climático tanto no verán como no inverno. Sanxenxo é gastronomía, é cultura e é paisaxe, o que nos permite desfrutar os 365 días do ano”, remarcó.



También, Telmo Martín recordó la próxima iniciativa gastronómica con la puesta en marcha del Centro de la Cultural Gastronómica de las Rías Baixas, en el Pazo de Quintán. “Unha ecuación perfecta entre gastronomía e patrimonio”, señaló.



Además, el alcalde destacó la importancia de la mejora constante de los espacios y servicios públicos, así como la “aposta pola seguridade con Policía Local os 365 días do ano e as 24 horas do día, algo que valoran os que nos visitan e os nosos veciños”.