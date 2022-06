El Tinto recupera el pulso de la normalidad con un gran ambiente festivo todo el día

La Festa do Tinto no solo recuperó la normalidad, sino que se superó a sí misma con las ganas de pasarlo bien que había no solo en Barrantes y en Ribadumia, sino en toda la comarca. El ambiente se dejó notar desde primera hora de la mañana y no cesó hasta la madrugada con miles de personas en la calle abarrotando la carpa de degustación.





No faltaron, como viene siendo habitual, las peñas de amigos e incluso hubo un grupo de amigas que se desplazó desde Cedeira para celebrar una despedida de soltera en el marco de la Festa doTinto. La novia apareció vestida para la ocasión y recibió las felicitaciones de todos los presentes, incluso de las autoridades.





Los actos festivos continúan hoy con una andaina solidaria a beneficio de Ucrania, que partirá a las diez de la mañana. Los pasacalles correrán a cargo de Os Carballeiras y Volandeira, mientras que en la Praza do Concello habrá juegos populares y tradicionales durante todo el día hasta las ocho de la tarde. La animación correrá a cargo de As de

sempre máis nós.





El grupo Azabache amenizará la sesión vermú y antes de los conciertos nocturnos habrá una exhibición de las actividades escolares de los centros educativos del municipio.





A las nueve de la noche comenzará un concierto a cargo de Añoranza y M. 80, que dará paso a la gran verbena que pondrá el colofón a las fiestas con la orquesta Panorama.