El Tinto rinde un emotivo homenaje a sus pioneros por su cincuenta aniversario

El día grande de la Festa do Tinto no defraudó y las previsiones de gran afluencia cumplieron su pronóstico. El Concello era el primer punto de interés a mediodía, donde el alcalde en funciones, David Castro, realizó una recepción a las autoridades y a los miembros de la Orden dos Valedores dos Viños Tintos do Salnés. Con ellos se inició un desfile hasta la Carballeira a ritmo del grupo de música tradicional Xironsa y la Banda de Música Municipal de Ribadumia.





Un espacio que pronto comenzó a registrar una considerable afluencia de visitantes que aguardaban a la cata final y al nombramiento de los nuevos Valedores de la Orde do Tinto, un reconocimiento que recayó en nueve nuevos miembros que han visto ayer reconocida su labor. El emotivo acto precedió al pregón que protagonizó en este caso el popular actor Luis Zahera, ganador recientemente de un Goya como Mejor Actor de Reparto por la película “As Bestas”.





En su discurso, Zahera puso en valor el tamaño “XL” del Tinto y del pueblo de Ribadumia. Una celebración que encumbró como “unha das mellores festas de Galicia e, hoxe, de todo o mundo”. Además, el pregonero recordó las emociones que sintió de niño al conocer el municipio cuando formaba parte de los “boy scouts.” Época en la que también tuvo la oportunidad de descubrir “o ouro negro de Barrantes”.El acto sirivió también para conocer los ganadores de los concursos de camisetas y de tapas. En el primero de los certámenes, el tercer puesto, dotado con 50 euros, fue a parar a la peña “O Santiaguiño”, el segundo (150 euros), para “Os Faxurdos”, y el primer premio (200 euros), para Peña Smile. En el caso del concurso de tapas, que este año celebró su primera edición, salió vencedor Mar de Viñas.





Tras los actos más protocolarios, Castro y Mar Rey, concejala de Educación, Cultura y Patrimonio en función, protagonizaron un emotivo homenaje sorpresa a algunos de los pioneros del tinto. Personas sin las que la celebración no hubiera conseguido cumplir sus bodas de oro. Los elegidos fueron Manuel Abuín, “Piris”; José Martínez, “Noya”; José Piñeiro, “Seso”; Jaime Cancelo, José Abal y Ramón Lede. Muchos de los homenajeados, visiblemente emocionados, no pudieron realizar un discurso ante la sentida ovación que le dedicó el público allí congregado. También tuvieron su reconocimiento el primer alcalde de la Corporación y también pieza fundamental en esta celebración, Carmelo Varela Vázquez, así como el antiguo funcionario José Basilio Castro Pintos.





La programación del cincuenta aniversario llegará a su culmen mañana con una jornada que arrancará con la sexta edición de la andaina solidaria que, en este caso, recaudará fondos para la lucha contra el cáncer. Pasacalles, actos litúrgicos y actuaciones musicales completarán la oferta que se clausurará con el espectáculo de la popular orquesta Panorama, que amenizará la verbena dominical, así como un espectáculo de fuegos de artificio a medianoche.