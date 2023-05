Torrado inaugura “O Corbal no mar de Arousa”, un repaso por la obra de uno de los mejores artistas gallegos del siglo XX

La sala de exposiciones Espazo Torrado de Cambados inaugura mañana viernes la muestra antológica de la obra gráfica del pintor y grabador Xosé Conde Corbal, titulada “O Corbal no mar de Arousa”. El acto de apertura tendrá lugar a las 19:30 horas y luego podrá disfrutarse hasta el 18 de junio.



La iniciativa coincide con el centenario del nacimiento del pontevedrés, uno de los mejores artistas plásticos gallegos del siglo XX y que vivió más de una década en la Ría de Arousa. “O seu fructífero traballo abrangue dende o mar, as súas xentes e as súas artes, aos seus escritores, a obra de Valle-Inclán, a fauna e a flora, as vivenzas históricas, así como o patrimonio arousán e o erotismo, entre outros motivos”, explica el técnico de Cultura de Cambados, José Vaamonde.



“O artista pontevedrés fará do gravado o seu leitmotiv como símbolo de democratización da arte, cunha intención próxima á pedagoxía popular, poñendo en marcha unha técnica propia que traerá consigo o abaratamento dos custos de producción, conseguindo así un propósito seu, o de facer accesible a arte”, añadió.



La sala cambadesa hará un minucioso recorrido por su dilatada obra en esta zona; “unha viaxe enriquecedora que evidencia o sentido da súa obra como testemuña da sociedade, as costumes e o patrimonio artístico e cultural de Galicia”.