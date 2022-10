Un total de 11 empresas locales participan en los “workshop” de Sevilla y Bilbao de la Diputación

Un total de 11 empresas de las comarcas de O Salnés y del Ulla-Umia participarán en el “workshop” de turismo que realizará la Diputación de Pontevedra en Sevilla y Bilbao, los próximos días 19 y 20, juntando a un total de 32 entidades de toda la provincia, como la Ruta do Viño Rías Baixas.



Fuentes provinciales recordaron que la institución viene realizando este tipo de iniciativas y que anteriormente se hicieron en Madrid y Valencia. “Somos a única administración provincial galega que realiza este tipo de eventos de promoción e comercialización do destino que realmente son un grande éxito”, destacó su presidenta, Carmela Silva.



Las actividades, que forman parte del Plan Estratéxico de Turismo provincial 2021-2023, tedrán lugar en la Sala Metropol de Sevilla, el miércoles 19, y en el Yimby Bilbao Ercilla, el jueves 20. Hasta allí se desplazarán, junto a representantes de la Diputación encabezados por Silva, responsables de entidades de Sanxenxo, como Casa do Sear, Circuítos Galicia, Galicia Villas, Gran Talaso Sanxenxo, Hotel Pirámide, Hotel Spa Nanín y Viajes Interrías; de Cambados, como Celtatravel; de Meaño, la bodega Paco&Lola; de Pontecesures, Always Spain Incoming, y de Vilagarcía de Arousa, Tee Travel. Además de estas entidades, participan otras 21 de Pontevedra, que representan todos los sectores relacionados con el turismo, desde hoteles a agencias receptivas, bodegas, casas de turismo rural, empresas de alquiler de barcos a motor y vela, además de Ruta do Viño Rías Baixas, el Museo de Pontevedra y los castillos de Soutomaior y Sobroso.









Programa de trabajo





Desde la institución provincial detallaron que estos workshop empezarán con la puesta en contacto de las empresas turísticas pontevedresas y las sevillanas y bilbaínas. Además, está previsto que todas ellas tengan encuentros de networking con más de 130 empresas de esta ciudades, “coas que se agardan pechar negocios turísticos”.



Tras la parte comercial tendrá lugar una presentación de destino, en la que la institución dará a conocer la campaña de promoción de Pontevedra Provincia ante el público asistente. El año pasado, tal y como recordó la presidenta Carmela Silva, en Madrid y Valencia tuvieron lugar hasta 3.000 citas directas y encontros con más de 160 firmas.